Al via la terza edizioni del premio letterario sulla parità di genere

Aperte le iscrizioni per la terza edizione del premio letterario sulla parità di genere. Un tema molto caro all’associazione Blitos che, oltre a promuovere gli autori emergenti italiani attraverso l’attività di casa editrice, da alcuni anni è attivamente impegnata sulla parità di genere. Dopo il grande successo della seconda edizione, e una magnifica cerimonia di premiazione tenutasi al Real Collegio a Lucca, il romanzo inedito vincitore del concorso, Le donne di Maddalena di Giuseppina Mormandi, è ai vertici della classifica Amazon già da molte settimane. La finalità del premio è quella di diffondere storie che siano di denuncia delle discriminazioni tra uomo e donna o che siano di esempio di come sia possibile superarla.

Il premio è patrocinato dal festival di Lucca Città di Carta e da L’Ordinario.

La premiazione dei vincitori del concorso avverrà durante il Festival Lucca Città di Carta alla fine del mese di aprile 2025.

Termine delle iscrizioni è il 31 agosto 2024.

Le novità

Da quest’anno aumenta il numero di sezioni in concorso, infatti il premio si articola in ben cinque sezioni: romanzi inediti, romanzi editi, racconti inediti, favole inedite e narrativa per ragazzi inedita. Le opere inedite vincitrici otterranno la pubblicazione con la casa editrice Blitos Edizioni e beneficeranno dell’attività di comunicazione legata al premio letterario.

«Abbiamo voluto ampliare le sezioni del concorso per creare delle pubblicazioni destinate ai più piccoli, affinché l’uguaglianza di genere possa diventare patrimonio delle nuove generazioni – dichiara Maria Grazia Russo, Presidente di Blitos Edizioni. – Il premio diventa l’occasione per porre l’accento su questo argomento e per dare il nostro contributo al cambiamento.»

Una giuria d’eccellenza

Si confermano i componenti della giuria della seconda edizione formata da professionisti di spicco dell’editoria, del cinema e della televisione – Andrea Corona, Claudio Norza, Veronica Vetrulli, Svevo Ruggeri, Elena Cartotto, Maria Grazia Russo – e di altri ambiti come avvocatura, filosofia, divulgazione culturale – tra cui citiamo Stefania Di Clemente, Stefania Lombardi, Romina Lombardi.

La parità di genere vista con gli occhi dei bambini.

Il premio promosso dall’associazione Blitos, è parte di un progetto più ampio volto a promuovere la cultura della parità di genere. In questo progetto si inseriscono i laboratori didattici di scrittura creativa dedicati alle scuole primarie. Le classi che aderiranno all’iniziativa, riceveranno il materiale didattico che, attraverso un gioco coinvolgente, permetterà loro di inventare delle fiabe, sul tema della parità di genere. I testi realizzati verranno poi illustrati e inseriti in una raccolta che diventerà una nuova e moderna narrazione. Ogni classe che aderirà all’iniziativa, riceverà il proprio libro di fiabe stampato.