Convegno a Maddaloni: Prospettive future per la Terra dei Fuochi

Al "Villaggio dei Ragazzi" di Maddaloni (CE) martedì 8 ottobre un convegno di approfondimento dedicato alle prospettive future della Terra dei Fuochi. A cura di NSC, SIAP, CONFSAL, Lions Club International e FNA

Salute, ambiente, alimentazione e sicurezza nella Terra dei Fuochi.

Questi i temi del convegno di approfondimento che si terrà martedì 8 ottobre a Maddaloni, in provincia di Caserta, negli spazi della Fondazione “Villaggio dei Ragazzi” in piazzetta Giacomo Matteotti 8.

L’iniziativa è stata promossa e organizzata dalle Segreterie Regionali della Campania del Nuovo Sindacato Carabinieri, del S.I.A.P., il Sindacato Italiano Appartenenti Polizia, da CONFSAL, CONFSAL FNA e Lions Club International con l’intento di proporre e analizzare quali prospettive future possono essere attuate per l’area definita “Terra dei Fuochi”.

I lavori prenderanno il via alle 9:30 e saranno introdotti da Francesco Napoli, segretario generale regionale del Nuovo Sindacato Carabinieri Campania.

Si procederà con i saluti dell’avvocato Antonio Caradonna, commissario straordinario della Fondazione “Villaggio dei Ragazzi”, del Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, Comandante della Legione Carabinieri Campania, del presidente della Zona XI della quarta Circoscrizione del Lions Club International Aldo Cobianchi, dell’avvocato Vincenzo Giocondo presidente del Lions Club Maddaloni Calatia, di Salvatore Margiotta e Pietro Romano, rispettivamente segretario generale regionale della CONFSAL Campania e segretario generale regionale della Federazione Nazionale Agricoltura della CONFSAL, del segretario generale regionale del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia della Campania Rosario Bonavita, del consigliere regionale della Campania onorevole Vincenzo Santangelo e di Andrea De Filippo, sindaco di Maddaloni in provincia di Caserta.

Seguiranno i contributi dei relatori, moderati dalla giornalista de “Il Mattino” Alessandra Tommasino: il Procuratore capo della Procura del Tribunale di Napoli Nord Maria Antonietta Troncone, l’incaricato dal Ministro dell’Interno per il contrasto al fenomeno degli incendi dolosi di rifiuti in Campania dottore Ciro Silvestro, il Parroco del Parco Verde di Caivano Don Maurizio Patriciello, Rossana Ferraro, docente formatore delle Forze di Polizia nelle criticità mediante il coordinamento e la cooperazione internazionale, Carmelina Sparaco, funzionario doganale, responsabile della Sezione Legale e Contenzioso, il professore Salvatore Caponnetto, specialista in Oncologia all’Università di Roma La Sapienza, il dottore Salvatore Schiavone, direttore del Dipartimento Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agro-alimentari Campania e Molise, il presidente nazionale dell’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, dottore Vincenzo Luciano e l’avvocato Concetta Galotto, coordinatore regionale delle Guardie Ambientali d’Italia.

Le conclusioni saranno affidate a Michele Capece, segretario generale nazionale aggiunto del Nuovo Sindacato Carabinieri.

Per informazioni è possibile contattare i numeri 3313633135 – 3288151923 oppure inviare una mail agli indirizzi [email protected] - [email protected] .