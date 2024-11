Alessandra Casella | Il Gattopardo | Un libro e un film con tè

Domenica 17 novembre alle ore 17 proseguirà il circolo di lettura di Alessandra Casella: appuntamenti mensili per condividere

la parola scritta, seguendone la metamorfosi cinematografica.



"Il Gattopardo" di Giuseppe Tomasi di Lampedusa è il romanzo scelto per la questa seconda domenica pomeriggio da trascorrere insieme,

accompagnando la lettura di brani scelti a un buon tè e alla la proiezione del film omonimo di Luchino Visconti, per riscoprire la bellezza

camaleontica dell'arte del racconto.