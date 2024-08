Alice incanta al Parco Archeologico Scolacium: un viaggio tra musica e storia

BORGIA Ieri sotto le stelle un'esperienza indimenticabile tra i grandi cantautori italiani, con un pubblico affascinato che culmina in una standing ovation, arricchita dalle riflessioni artistiche di Chiara Giordano.

Alice con Master Songs è tornata sul palco per una serata all'insegna della musica raffinata e colta, proponendo un concerto amabile dedicato ai grandi cantautori italiani. Accompagnata da Carlo Guaitoli, Antonello D’Urso e Chiara Trentin, Alice ha esplorato il repertorio di artisti leggendari come Battiato, Gaber, De André, Guccini, De Gregori, Dalla e Fossati.

Il concerto è stato come un viaggio emozionante attraverso le permanenze del grande cantautorato italiano, con brani selezionati che riflettono la continua ricerca di contenuti esistenziali, spirituali e poetici da parte di Alice. Alice ha proposto sue composizioni e poesie di Pier Paolo Pasolini, Patrizia Cappello e Marco Di Gleria, musicate rispettivamente da M. Di Martino, Alice e M. Liverani.

Un Viaggio nella Canzone d’Autore: Alice non si è limitata a eseguire i brani, ma si è fatta interprete dei sentimenti e delle essenze delle canzoni d’autore, offrendo una prospettiva unica e personale che ha coinvolto e commosso il pubblico.

Il pubblico è stato affascinato dall'incontro tra musica e storia, vivendo un'esperienza unica in uno scenario suggestivo come il Parco Archeologico di Scolacium. La magia della musica di Alice, unita alla maestosità del luogo storico, ha creato un'atmosfera indimenticabile. Il concerto si è concluso con una standing ovation, segno dell'apprezzamento e dell'emozione del pubblico per la straordinaria esibizione.

Il concerto rappresenta un'opportunità per tracciare nuove rotte nel linguaggio musicale occidentale, mantenendo vivo il patrimonio immateriale della musica d’autore italiana. Data: Venerdì 2 agosto ore 22.00 Luogo: Parco Archeologico Nazionale di

Scolacium, Borgia (CZ)

Sezione: Off & Pop Artisti:

Alice: Voce e interpretazione

Carlo Guaitoli: Pianoforte e tastiere

Antonello D’Urso: Chitarre e programmazioni

Chiara Trenti: Violoncello acustico ed elettrico

Dialogo post-concerto con Alice:

Quando le è stato chiesto della sua esperienza al Parco Scolacium, Alice ha risposto: "Questo posto è veramente straordinario; ringrazio tutti voi e ringrazio Giordano per avermi invitato ancora una volta. È veramente spettacolare fare musica in questo spazio, e qualunque cosa che va oltre. La bellezza di questo pubblico, che è così attento, ha veramente qualcosa di speciale."

"Per me è meraviglioso aver avuto la possibilità di riportare il mio concerto Master Songs qui a Scolacium di Borgia. Stasera qui con tutti voi, Franco era con noi:"

"Franco e il 'wuw' sono sempre con me e con tutti perché la sua essenza, come dire, è per sempre. Con noi nel cuore di chi lo ha amato e apprezzato, e questa grande forza dell'amore."

Chiara Giordano, ideatrice e direttrice artistica del Festival: "Abbiamo creduto che davvero la 'bellezza salvasse il mondo', ma alla bellezza non interessa affatto salvare il mondo! Siamo noi, semmai, a doverla preservare, per alimentare l’illusione di eternità nel nostro umanissimo (o umanistico) anelito di infinito o nel nostro fideistico desiderio di spiritualità.

E un modo per far ciò è forse condividere la scintilla vitale della creatività: quella gioia, ora intima e poetica, ora brillante ed euforica, che l'Arte genera ogni volta.

L’Arte, d’altronde, in ogni tempo di durezza e incertezza, ha sostenuto la resistenza, contrastato la deriva, confortato la fiducia, acceso la speranza, inventato il domani. In ciò i Festival artistici assumono un ruolo 'di servizio', ai singoli e alla comunità, eticamente imprescindibile, socialmente necessario.

Per questo continueremo a costruire armonia."

