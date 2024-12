Alla scoperta dell'Abruzzo, con "Geo"

L’Abruzzo, una regione incastonata tra il cuore dell’Appennino e le coste dell’Adriatico, è un territorio che non smette mai di stupire per la sua ricchezza paesaggistica, culturale e storica. Il programma televisivo Geo, da anni sinonimo di approfondimento e scoperta delle meraviglie italiane, ha dedicato una puntata speciale a questa terra straordinaria, portando gli spettatori in un viaggio emozionante tra borghi antichi, riserve naturali e tradizioni secolari.

Un patrimonio naturale unico

Definita spesso “la regione verde d’Europa”, l’Abruzzo vanta un patrimonio naturalistico senza pari, con tre parchi nazionali (Gran Sasso e Monti della Laga, Majella e Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise), una riserva regionale e numerosi parchi naturali. Geo ha esplorato i luoghi più suggestivi, come le spettacolari Grotte di Stiffe, incantevoli formazioni carsiche immerse in un ambiente fiabesco, e i vasti altopiani del Gran Sasso, dove il silenzio della natura è rotto solo dal vento e dal suono di campanacci lontani.

Un focus particolare è stato dedicato al Lago di Scanno, uno specchio d’acqua che incanta non solo per la sua bellezza, ma anche per la forma a cuore visibile dall’alto, rendendolo un simbolo di romanticismo e spiritualità. Qui, il paesaggio è dominato da foreste di faggi e pini, custodi di una biodiversità sorprendente che include specie rare come l’orso marsicano e il lupo appenninico.

Borghi sospesi nel tempo

Tra le tappe principali della puntata, i borghi abruzzesi si sono rivelati autentici gioielli: luoghi dove il tempo sembra essersi fermato. Santo Stefano di Sessanio, con le sue case in pietra e i vicoli stretti, è un esempio perfetto di architettura medievale, mentre Rocca Calascio, con il suo imponente castello arroccato a oltre 1.400 metri d’altitudine, ha regalato agli spettatori panorami mozzafiato.

Non è mancata una visita a Sulmona, città natale del poeta Ovidio e famosa per i suoi confetti, emblema di una tradizione dolciaria che continua a resistere al passare dei secoli. Il mercato locale, con i suoi colori e profumi, è stato un inno alla genuinità e alla laboriosità degli abruzzesi.

Tradizioni e sapori da scoprire

Geo ha posto grande attenzione anche alle tradizioni artigianali e culinarie che rendono unica questa regione. Dai pastori che producono il pecorino abruzzese sulle alture della Majella, ai maestri artigiani che lavorano il rame a Guardiagrele, la puntata ha mostrato come l’Abruzzo sia una terra dove passato e presente convivono armoniosamente.

La cucina abruzzese è stata protagonista con piatti iconici come gli arrosticini, piccoli spiedini di carne di pecora cucinati sulla brace, e i maccheroni alla chitarra, una pasta fresca dal sapore autentico. E come dimenticare il Montepulciano d’Abruzzo, un vino rosso che rappresenta l’eccellenza enologica della regione?

Un invito al viaggio

Con le sue riprese mozzafiato e i racconti appassionanti, Geo ha saputo restituire l’essenza dell’Abruzzo, una terra che sa accogliere con calore chiunque voglia scoprirla. Che si tratti di un’escursione tra le cime innevate, di una passeggiata in un borgo antico o di un assaggio delle sue specialità culinarie, l’Abruzzo è una regione capace di regalare emozioni indimenticabili.

Per chi desidera un viaggio lontano dal turismo di massa e un’esperienza autentica, l’Abruzzo rappresenta una meta ideale, e la puntata di Geo è stata una finestra preziosa su tutto ciò che questa regione straordinaria ha da offrire.