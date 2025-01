Allerta Meteo: durissimo avviso della Protezione civile per nubifragi, neve e vento. Le regioni a rischio

Un’intensa ondata di maltempo sta per colpire l’Italia, portando nubifragi, venti intensi e nevicate abbondanti sulle montagne.

La Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta meteo che coinvolge diverse regioni del Paese.

Le prime avvisaglie sono già evidenti, ma il peggioramento delle condizioni atmosferiche è previsto a partire dalla serata di oggi, lunedì 27 gennaio.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato allerte di vari livelli per la giornata di martedì 28 gennaio, che vanno dal giallo fino al rosso per il rischio idrogeologico e idraulico.

Zone a Maggior Rischio

Le regioni più colpite includono Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e il Nord-Est.

La Liguria orientale, in particolare, è sotto allerta rossa per il rischio di nubifragi estremi con precipitazioni superiori a 200-300 mm in poche ore.

Questa situazione potrebbe innescare piene improvvise di torrenti e fiumi.

Sull’arco alpino è attesa neve abbondante, con accumuli significativi a partire dai 900-1000 metri di quota.

In Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto, le nevicate saranno particolarmente intense.

Le Allerte Emesse

Allerta Rossa: Liguria orientale, in particolare sui Bacini Liguri Marittimi di Levante.

Allerta Arancione: Emilia Romagna (montagna e alta collina), Lunigiana (Toscana) e altre aree della Liguria.

Allerta Gialla: Numerose regioni, tra cui Friuli Venezia Giulia, Campania, Lazio, e Veneto, per rischio idraulico e temporali.

Le Previsioni Meteo

Oltre ai nubifragi, si prevede un’intensa attività elettrica e venti forti, che potrebbero raggiungere velocità molto elevate nelle zone costiere e di montagna.

In pianura, le raffiche potrebbero causare disagi alla circolazione stradale e danni a infrastrutture leggere.

Sul versante montano, le condizioni saranno particolarmente critiche, con nevicate abbondanti e il rischio di slavine in alta quota.

È consigliata estrema prudenza per chi si trova nelle aree alpine e prealpine.

Consigli della Protezione Civile

La Protezione Civile raccomanda di:

Evitare spostamenti non necessari nelle aree maggiormente a rischio.

Monitorare gli aggiornamenti tramite il sito ufficiale (www.protezionecivile.gov.it) e i canali delle autorità locali.

Prestare attenzione a sottopassi, corsi d’acqua e zone a rischio di allagamento.

Conclusione

L’Italia si prepara ad affrontare una fase di maltempo di eccezionale intensità.

È fondamentale adottare comportamenti responsabili per garantire la sicurezza personale e ridurre i rischi.

La situazione è in costante evoluzione, pertanto si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo e le allerte ufficiali.

