Allerta Meteo: forti temporali e grandine si abbattono sul nord Italia, attenzione alle prossime ore!

Temporali estremi e grandine imminente: nord italia in allerta meteo

Una serie di temporali intensi ha già colpito Piemonte, Lombardia e parte del Veneto nelle ore scorse, ma la situazione si prospetta ancora più critica nelle prossime ore e nella notte. Un'irruzione di aria fresca in quota alimenta il rischio di formazione di supercelle temporalesche, fenomeni estremi capaci di scatenare intense precipitazioni, venti violenti, grandinate e, in casi estremi, persino tornado.

Le province di Torino, Biella, Novara, Varese, Como, Pavia, Monza-Brianza e Milano sono particolarmente esposte, con la possibilità di forti temporali e nubifragi imminenti. Anche Bergamo e Brescia, insieme a parti del Veneto e del Friuli, potrebbero essere coinvolte. Si consiglia la massima cautela, soprattutto sulle strade e nei sottopassi, dove l'acqua può trasformarsi in vere trappole.

Le supercelle possono generare anche pericolose grandinate di dimensioni significative, fino a 3-4 centimetri di diametro. Durante la notte, il fronte temporalesco si sposterà rapidamente verso la Lombardia centro-orientale e poi si estenderà al Veneto.

Sebbene ci si attenda un timido miglioramento nelle prime ore di mercoledì, sarà solo una breve tregua. Già dalla tarda mattinata di mercoledì, nuovi temporali potrebbero svilupparsi e intensificarsi nel pomeriggio e sera su molte regioni del Nord Italia.

Le supercelle, classificate come i temporali più pericolosi, possono generare danni significativi a causa della loro potenza. Al loro interno, si forma una zona di bassa pressione nota come mesociclone. Con l'aumento delle temperature, cresce anche l'energia potenziale per lo sviluppo di tempeste intense, inclusa la grandine di grandi dimensioni e, talvolta, i tornado.

Le grandinate di grosse dimensioni, associate a forti raffiche di vento chiamate downburst, rappresentano ulteriori minacce. Questi fenomeni, caratterizzati da forti raffiche discendenti con moto orizzontale, possono superare i 100 km/h.

La Protezione Civile ha emesso avvisi di allerta per diverse regioni del Nord Italia. Il rischio di temporali è particolarmente alto in Lombardia, con un'allerta arancione per alcune zone e un'allerta gialla per altre regioni circostanti. Allo stesso modo, altre regioni come Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige sono soggette a avvisi di allerta gialla o arancione.

Sarà necessario monitorare attentamente l'evolversi della situazione e prendere le dovute precauzioni per garantire la sicurezza personale e la protezione dei beni.