Alluvioni in provincia di Catanzaro, Wanda Ferro (FDI): ministro Lollobrigida dichiara eccezionalità eventi atmosferici

Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha emanato il decreto di declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici verificatesi nei territori in provincia di Catanzaro tra il 20 e il 21 ottobre 2024, richiesto dalla Regione Calabria.



In particolare, il decreto fa riferimento ai territori dei comuni di Cortale, Curinga, Feroleto Antico, Jacurso, Lamezia Terme, Maida, Pianopoli, San Pietro a Maida e Tiriolo, colpiti da piogge alluvionali, per i danni causati alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all’attività agricola.

È quanto afferma l’on. Wanda Ferro (FDI), sottosegretario all’Interno.



«Ringrazio il ministro Lollobrigida - aggiunge - per questo nuova dimostrazione di attenzione verso il territorio calabrese.



La declaratoria rappresenta infatti il presupposto per attingere al Fondo di Solidarietà Nazionale e attivare interventi compensativi da destinare ai ristori per le attività agricole e le infrastrutture danneggiate dall'alluvione.»