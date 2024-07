Altra vittoria per LRM, trasferito in strutture alberghiere personale Strade Sicure

ROMA. Un'altra vittoria per il il Sindacato Libera Rappresentanza dei Militari a beneficio dei propri iscritti.

Dopo una serie di interlocuzioni con lo Stato Maggiore Esercito e con il Sig. Ministro della Difesa, Guido Crosetto, è arrivato il trasferimento del personale del 152° RGT Fanteria Sassari dalle strutture fatiscenti della Base dell'Aeronautica di Capodichino alle strutture alberghiere individuate dalla Forza Armata Esercito.

“Un risultato che premia il dialogo e l'ascolto - afferma il Segretario Generale LRM, Marco Votano -, ma soprattutto un impegno che il Sindacato aveva assunto con i propri iscritti e che oggi puntualmente mantiene.

Grazie al nostro impegno - commenta - , a beneficiare di questo cambio di rotta saranno non solo i colleghi della Brigata Sassari, ma anche coloro che arriveranno in futuro e che daranno loro il cambio. Questo farà, certamente, comprendere, anche ai più scettici, l’importanza di aderire e dare forza alle Associazioni Sindacali che, come nel caso di L.R.M., perseguono seriamente obiettivi comuni a difesa dei propri iscritti.

Un particolare ringraziamento - conclude Votano - va al Comitato Regionale Sardegna ed ai Dirigenti che si sono prontamente attivati e prodigati per la risoluzione della problematica”