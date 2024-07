AMA Calabria, Massimo Ghini e Angela Finocchiaro alcuni nomi eccellenti della nuova stagione teatrale

Il teatro che riesce a brillare di luce propria quando si unisce alla cultura, riscuotendo grande successo. Questa è la grande magia che ha compiuto AMA Calabria durante la rassegna teatrale appena conclusasi a Catanzaro. L’attenzione alla qualità degli spettacoli ha riscontrato la larga approvazione del sempre affezionato pubblico di AMA Calabria. Un tale successo ha permesso la realizzazione della nuova stagione per l’anno 2024/2025, oltre alla pregiata 47° edizione di MusicAMA Calabria, dove artisti dal talento riconosciuto a livello nazionale ed internazionale si esibiranno nella città capoluogo dal mese di ottobre fino al mese di aprile.

Tutti i dettagli sono stati svelati con largo anticipo nella conferenza stampa di questa mattina, tenutasi nel foyer del Teatro Comunale di Catanzaro, alla presenza del direttore artistico Francescantonio Pollice, dell’assessore comunale alla Cultura, Donatella Monteverdi, del presidente della Camera di Commercio, Pietro Falbo, e della Presidente di Amici della Musica di Catanzaro, Daniela Faccio. L’incontro ha permesso di mettere in evidenza la crescita dei numeri ottenuti nella scorsa stagione, rendendo soddisfacente uno sforzo organizzativo che ha permesso di porre la Calabria tra le regioni più interessate e stimolanti per le proposte culturali dell’Italia.

LA DICHIARAZIONE DI POLLICE. «AMA Calabria, così come avviene in tutte le principali città d’Italia, presenta con tanti mesi di anticipo sia la stagione teatrale 2024/25 che il 47° MusicAMA Calabria, due distinti progetti accomunati dalla qualità delle proposte. Quest'anno abbiamo voluto realizzare un rapporto organico ed economico a vantaggio del pubblico perché ci sarà un abbonamento di riduzione per AMA Calabria e Incanto. Noi non crediamo nella spettacolarizzazione della cultura. Programmiamo e consideriamo le comunità e rispettiamo i cittadini presentando la stagione per tempo che è nella normalità. Siamo assai soddisfatti dell'attenzione che la città di Catanzaro ha voluto dare a questo progetto».

«Quella di anticipare i tempi è un’azione che permetterà ai tour operator della nostra regione di operare una seria promozione del brand Calabria anche attraverso significative informative sulle attività di spettacolo dal vivo realizzate sul territorio come quelle del 47° MusicAMA Calabria costruito con l’idea di valorizzare l’Istmo della Calabria il breve tratto di terra che separa i due mari che bagnano la regione e con esso le città di Catanzaro e Lamezia Terme. Un ringraziamento finale voglio farlo all’Assessorato alla Cultura e al Turismo della Regione Calkabria».

GLI SPETTACOLI. Danza, musica e recitazione saranno al centro della stagione che sarà inaugurata da Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, coppia sul palcoscenico e nella vita reale, che come interpreti di eccellenza porteranno al Teatro Comunale di Catanzaro la dolce commedia “Buongiorno Papà” (venerdì 25 ottobre), un racconto fatto di tenerezza su quanto possa essere sorprendente la vita. “Il Calamaro Gigante” (sabato 16 novembre) di Angela Finocchiaro e Bruno Stori, arriverà a teatro per portare il pubblico alla scoperta di uomini e donne che hanno realmente vissuto un’esistenza incredibile, per vedere con coraggio, tra successo e fallimenti, se un animale leggendario viva tra noi.

L’anno nuovo si aprirà con la grazia e la leggiadria del Russian Classical Ballet. Il Balletto di Mosca darà vita ad uno degli spettacoli più romantici per la danza con la “Giselle” (venerdì 17 gennaio), protagonista di una storia d’amore travagliata e leggendaria. L’esperienza attoriale di Massimo Ghini e Gianmarco Tognazzi andrà in scena con lo spettacolo “Orfani” (sabato 1° febbraio), dove la coppia di interpreti darà l’ennesima prova del proprio talento con un’intensa storia teatrale.

Le acrobazie dello spettacolo “The Black Blues Brothers” (venerdì 7 febbraio) lasceranno senza fiato il pubblico, coinvolto da cinque acrobati che, per una sera, trasformeranno il teatro in un elegante locale in stile Cotton Club con le musiche del famosissimo film di John Landis. AMA Calabria dà spazio al teatro nella sua forma più pura e decide di inserire nel cartellone il dramma shakespeariano “Otello” (venerdì 7 marzo), con l’eccezionale interpretazione di Giuseppe Cederna nei panni di Iago.

Il comico Max Pisu farà ridere con la sua compagnia, nello spettacolo “Forbici & Follia” (venerdì 14 marzo) dove, in un salone da coiffeur, si incontreranno una serie di personaggi dando vita ad una commedia dal finale inaspettato. La chiusura della stagione teatrale avverrà con un attore d’eccellenza. Maurizio Casagrande sarà uno dei protagonisti di “Il viaggio del papà” (venerdì 4 aprile), raccontando la storia di un padre e un figlio che cercano di conoscersi meglio, comprendendo le loro diversità, durante un viaggio memorabile.

47^ MUSICAMA CALABRIA. Il mese di dicembre sarà interamente dedicato alla 47° edizione di MusicAMA Calabria e l’inaugurazione avverrà con due pregiati artisti ampiamente riconosciuti nel mondo della musica. La voce virtuosa di Emilia Zamuner, accompagnata dal contrabbasso e basso elettrico del Maestro Massimo Moriconi, daranno vita ad un concerto magnetico dal titolo “Duet doppia vita” (venerdì 6 dicembre). L’intensa storia d’amore di “Sogno a Istanbul” (venerdì 6 dicembre), tratta dal best seller di Paolo Rumiz, prenderà vita sul palcoscenico del Teatro Comunale con le suggestive interpretazioni di Maddalena Crippa e Maximilian Nisi.

Per gli appassionati dei musical, lo spettacolo “Stelle di Broadway, questo è un musical…” (sabato 21 dicembre) della Compagnia Corrado Abbati, trascinerà il pubblico sul luogo dove tutti i sogni diventano realtà, ripercorrendo alcune delle rappresentazioni più famose che hanno fatto la storia. MusicAMA Calabria saluterà l’anno nuovo con le voci nere del Florida Fellowship Super Choir (domenica 29 dicembre), per un concerto vivace e ricco di spiritualità.

GLI INTERVENTI. Per il presidente Pietro Falbo «una rassegna come questa di AMA Calabria è estremamente importante per il territorio, come è importante che ci sia una programmazione per tempo. Mi piace vedere il modo in cui si coniuga il turismo con la cultura. Noi non dobbiamo mettere da parte la nostra storia ma dobbiamo renderla importante con orgoglio. Straordinarie stagioni come quella di AMA Calabria diventano anche un elemento distintivo».

Secondo l’assessore Donatella Monteverdi «un assessore alla cultura deve avere come primo obiettivo quello di ascoltare. Ci sono tanti giovani vogliosi di partecipare a questi rapporti interculturali, bisogna stare in una posizione di reciproco ascolto perché la nostra generazione deve ascoltare i giovani che hanno tanto da insegnare».

Ringraziamenti da parte del presidente dell’Associazione Amici della Musica, Daniela Faccio «ringrazio i club service della città che hanno accettato l'invito a partecipare a questa conferenza stampa, i quali hanno compreso l'importanza di questo progetto e ringrazio il Maestro Pollice per la vicinanza e il supporto dimostrato negli anni con Amici della Musica, che da anni aderisce ad AMA Calabria».



Francesco Passafaro, titolare del Teatro Comunale, che ospiterà l’intera stagione di AMA Calabria, ha concluso gli interventi: «Oggi nascevano Pirandello e Elon Musk e hanno in comune il fatto di aver ideato dei modi di comunicare completamente nuovi, tanto nel teatro quanto nella tecnologia. Questa conferenza stampa oggi serve anche a dire che il teatro è il mezzo di comunicazione più importante e innovativo».

Al termine è nato un interessante dibattito con gli interventi dei presidenti delle associazioni culturali e dei club service, che hanno stimolato il direttore artistico Francescantonio Pollice, il quale ha proposto un nuovo incontro accolto con interesse: «Se c'è la vostra disponibilità nei prossimi giorni potremo fare insieme un ragionamento complessivo che arricchirà tutti. Realizzeremo sicuramente un laboratorio fecondo di idee».