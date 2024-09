AMA Calabria pronta per un nuovo anno all’insegna di grandi eventi di musica e teatro

La cultura in ogni sua forma, pronta ad accompagnare il pubblico per un anno intero. Questo è l’obiettivo di AMA Calabria e del suo direttore artistico Francescantonio Pollice, che ha presentato lo scorso giugno i cartelloni ricchi di importanti spettacoli per le stagioni teatrali di Catanzaro e Lamezia Terme, e della 47^ MusicAMA Calabria. Un’importanza, quella data alla cultura, che l’associazione cura nei minimi particolari, proponendo musicisti e attori dal talento riconosciuto a livello nazionale ed internazionale al suo pubblico. Un impegno ampiamente apprezzato dai sostenitori di AMA Calabria, grazie al quale l’associazione è cresciuta in maniera esponenziale nel corso della sua attività ormai quasi cinquantennale.

«Per noi è un grande orgoglio sapere che i nostri cartelloni sono apprezzati sempre da un numero crescente di persone. Questo sta ad indicare come la cultura e l’arte siano strumenti di unione da diffondere sul nostro territorio. Continuare a prestare molta attenzione al nostro pubblico, che ci consente di continuare a crescere anno dopo anno, sarà sempre il nostro obiettivo». Con queste parole il Direttore Artistico Francescantonio Pollice, mette in evidenza l’impegno profuso nel realizzare stagioni mirate ad offrire sempre più spettacoli di qualità.

Eventi di caratura nazionale, tra anteprime ed interpreti eccellenti, che andranno in scena da ottobre 2024 ad aprile 2025. Sette mesi di grandi eventi, organizzati da AMA Calabria, che si svolgeranno nel Teatro Comunale di Catanzaro e nel Teatro Grandinetti di Lamezia Terme. A calcare i palcoscenici saranno attori e musicisti ben conosciuti al grande pubblico, come Raoul Bova, Angela Finocchiaro, Maurizio Casagrande, Massimo Ghini, Luca Barbarossa, Teo Teocoli, Massimo Dapporto e Fabio Troiano per citarne solo alcuni. Immancabile sarà lo sguardo rivolto alla danza classica, con la “Giselle” del Balletto di Mosca, oltre al consueto gospel, appuntamento di fine anno, che vedrà ben due concerti differenti con il Florida Fellowship Super Choir e il Benedict Gospel Choir.

Con queste due stagioni prosegue l’intento di AMA Calabria nell’unire le due città dell’istmo, Catanzaro e Lamezia Terme. L’associazione, infatti, venendo incontro al proprio pubblico presente nelle due città, ha creato un ponte culturale che permette di godere di prezzi assai accessibili per chiunque voglia partecipare agli spettacoli delle due stagioni. Un ponte culturale che collega le due città attraverso il potere dell’arte, del teatro, della musica e della danza, con il quale dà vita ad un’iniziativa che si sviluppa nella grande area centrale della Calabria.

I biglietti e gli abbonamenti per gli spettacoli di AMA Calabria potranno essere acquistati presso la biglietteria del Teatro Comunale di Catanzaro o presso la biglietteria del Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme. Per l’acquisto online s’invita a consultare il sito www.amaeventi.org. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0961.741241 e 389.0670191 (stagione di Catanzaro), oppure 0968.24580 e 334.2293957 (stagione di Lamezia Terme) o alla sede di AMA Calabria sita a Lamezia Terme in via Celli, 23. Per contatti via e-mail scrivere all’indirizzo [email protected].