AMA Calabria, torna la musica dal vivo con la Nuova Orchestra Italiana. Lunedì 12 agosto lo spettacolo sarà di scena nell'Anfiteatro del Parco Mitoio di Lamezia Terme

La grande musica napoletana che fa innamorare sin dalla prima nota. AMA Calabria organizza un evento estivo con la Nuova Orchestra Italiana, per un concerto sotto le stelle che sarà indimenticabile e coinvolgente. “Napoli, tre punti a capo” è il titolo dello spettacolo che vedrà protagonista l’orchestra fondata da Renzo Arbore, per l’appuntamento del 12 agosto all’Anfiteatro del Parco Mitoio di Lamezia Terme, alle ore 21:30.

Come suggerisce il titolo dell’evento, Napoli è il filo rosso del concerto dal vivo, durante il quale l’obiettivo è quello di presentare i classici della musica napoletana in una chiave unica, come solo la Nuova Orchestra Italiana sa fare. È un omaggio alla musica ispirata dalla città partenopea, capace di fondere modernità e classicità e per questo motivo, “Napoli, tre punti e a capo” avvicina non solo un pubblico di appassionati, ma anche le nuove generazioni. Un obiettivo che si propone di mantenere vivo l’interesse nei confronti della tradizione musicale napoletana, che da sempre ha molti estimatori anche nel resto del mondo.

La Nuova Orchestra Italiana nasce da un’idea di Renzo Arbore, realizzata ben trent’anni fa. Da quel momento la sua musica è entrata nelle case e nelle anime delle persone, ha diffuso un clima festoso e spensierato che è rimasto impresso nei cuori di tutti. La formazione del concerto dal vivo di “Napoli, tre punti e a capo”, è quella originale nata e cresciuta al fianco del talento immortale di Renzo Arbore, dal quale ha ereditato il carisma e la capacità di trascinare il pubblico nel mondo della musica napoletana.

Un inestimabile patrimonio musicale con il quale la Nuova Orchestra Italiana, nel corso della sua lunga attività concertistica, ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con concerti tenutisi in ogni angolo del mondo: da New York a Buenos Aires, da Londra a Parigi passando per Tokyo, Mosca, Rio de Janeiro, Toronto, Montreal, Caracas, Sidney, Melbourne, Shanghai e Pechino, ottenendo ovunque successi clamorosi.

Note musicali vibranti che hanno fatto la storia e che saranno suonate dal vivo da 14 talentuosi musicisti. Voci appassionate e seducenti, gioiosi mandolini, porteranno sul palcoscenico brani ben conosciuti come “Luna Rossa”, “Era de maggio” e “O sarracino”. Le contaminazioni jazz, swing e blues contribuiranno a rendere l’esperienza ancora più indimenticabile per il grande pubblico, destinato a lasciarsi coinvolgere da una musica tanto entusiasmante.

Sul palcoscenico a entusiasmare con le loro vibranti esecuzioni l’appassionato canto di Gianni Conte, la seducente voce di Barbara Buonaiuto, i virtuosismi vocali e ritmici di Giovanni Imparato, la direzione orchestrale, il pianoforte e la voce di Massimo Volpe, le chitarre e le voci di Giordano Esposito, Michele Montefusco, Marco Manusso, Nicola Cantatore, le percussioni e la voce di Peppe Sannino, la batteria e la voce di Roberto Ciscognetti, il basso e la voce di Massimo Cecchetti, gli struggenti e festosi mandolini e le voci di Raffaele La Ragione, Salvatore Esposito e Salvatore della Vecchia.

“Napoli, tre punti a capo” riporta ai suoi meritati fasti la musica partenopea, quella rappresentata anche da Roberto Murolo e Renato Carosone. È un momento di gioia profonda ed un modo per mettere da parte la vita di tutti i giorni, lasciandosi travolgere dall’energia creata sul palcoscenico dalla Nuova Orchestra Italiana.