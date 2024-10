Amici della Musica, a Catanzaro la pianista turca Ceren Senyücel, star che sta conquistando il mondo

Una giovane artista che sta conquistando il mondo. La pianista turca Ceren Senyücel, vincitrice della XIII edizione della Sigismund Thalberg International Piano Competition di Napoli, si esibirà venerdì 4 ottobre, alle ore 18:00, nella Sala Concerti di Palazzo De’ Nobili di Catanzaro, in un concerto organizzato dall’Associazione Amici della Musica, aderente ad AMA Calabria.

«Come già accaduto negli ultimi anni – ha dichiarato la presidente Daniela Faccio – anche quest’anno gli Amici della Musica e AMA Calabria vogliono proporre una giovane eccellenza della musica classica, il cui status di star le si addice non solo per i premi ricevuti. Ceren Senyücel è una pianista talentuosa che non mancherà di essere applaudita anche dal nostro pubblico».

Apprezzata in tutto il mondo per le sue indubbie qualità tecniche e per la sorprendente facilità con cui mostra il suo approccio al pianoforte, Ceren Senyücel si è saputa distinguere fin da giovanissima per la sua energia e per il suo tocco raffinato. Nelle sue esecuzioni eccelle per la sua delicatezza, senza trascurare una forza interpretativa ed emotiva che non ha eguali, e nelle quali viene esaltata la sua estrema capacità di dosare ogni suono con sapiente maestria.

Per la prima volta a Catanzaro e in Calabria, la giovane pianista turca Ceren Senyücel, eseguirà un programma particolarmente articolato, che include la “Sonata in Fa minore K 466” di Domenico Scarlatti, la “Sonata n. 32 in si minore per pianoforte, op. 14 n. 6” di Franz Joseph Haydn, le “Variazioni per pianoforte su un tema di Corelli (La Folia), op.42” di Sergei Rachmaninov, la “Dumka in do maggiore per pianoforte, op.59” di Pyotr Ilic Tchaikovsky e le “Consolations, S172” di Franz Liszt.

Le sue straordinarie doti tecniche saranno esaltate, soprattutto, dalle venti “Variazioni per pianoforte su un tema di Corelli (La Folia), op.42” di Sergei Rachmaninov, che lo stesso autore eseguì a New York nel 1932. Ogni variazione si distingue per varietà inventiva e ricchezza di colori timbrici, particolari che metteranno in mostra il pianismo di Ceren Senyücel.

La giovane artista non trascurerà di esaltare, durante la sua esibizione, il temperamento di Rachmaninov, malinconico ed estroso al tempo stesso. Un momento particolarmente affascinante della serata.

Sarà possibile assistere al concerto della pianista Ceren Senyücel con l’abbonamento per l’anno 2024-2025 oppure con l’acquisto del biglietto d’ingresso in vendita prima del concerto.

PROGRAMMA

Domenico Scarlatti

Sonata in Fa minore, K 466

Franz Joseph Haydn

Sonata n. 32 in Si minore per pianoforte, op. 14 n. 6, Hob: XVI: 32

Allegro moderato

Minuetto e Trio

Finale. Presto

Sergej Vasil’evič Rachmaninov

Variazioni per pianoforte su un tema di Corelli (La Folia), op.42

Tema – Andante

Variazione I – Poco più mosso

Variazione II – L’istesso tempo

Variazione III – Tempo di Menuetto

Variazione IV – Andante

Variazione V – Allegro ma non tanto

Variazione VI – L’istesso tempo

Variazione VII – Vivace

Variazione VIII – Adagio misterioso

Variazione IX – Un poco più mosso

Variazione X – Allegro scherzando

Variazione XI – Allegro vivace

Variazione XII – L’istesso tempo

Variazione XIII – Agitato

Intermezzo – Variazione XIV – Andante

Variazione XV – L’istesso tempo, dolcissimo

Variazione XVI – Allegro vivace

Variazione XVII – Meno mosso

Variazione XVIII – Allegro con brio

Variazione XIX – Più mosso. Agitato

Variazione XX – Più mosso

Coda – Andante

Petr Ilic Cajkovskij

Dumka, op. 59

Andantino cantabile

Franz Liszt

Consolations, S172

Lento placido

L’ARTISTA

Ceren Senyücel nasce a Istanbul (Turchia) nel 1999. Nel 2010 inizia la sua formazione pianistica presso il Conservatorio dell’Università di Stato di Anadolu (Turchia) sotto la guida di Robert Farkas. Nel 2012 e nel 2015 si esibisce come solista con la Anadolu University State Conservatory Symphony Orchestra e nel 2018 è sempre solista con la Eskişehir Metropolitan Municipality Symphony Orchestra. Negli anni successivi Ceren Senyücel prende parte a numerosi concerti sia come solista che in formazioni da camera sia in patria che all’estero. Frequenta, inoltre, corsi di perfezionamento con Vladimir Tropp, Hülya Tarcan, Emre Elivar, Tutu Aydınoğlu, Tayfun İlhan, Özgür Ünaldı, Konrad Elser, Thomas Kreuzberger e Aviram Reichtert. Per l’anno accademico 2019/2020 viene ammessa alla Leipzig Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy di Lipsia. Nel 2023 vince il primo premio e il premio speciale (miglior finalista femminile) alla XIII edizione della Sigismund Thalberg International Piano Competition di Napoli.