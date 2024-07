Amici della Musica, a Catanzaro il duo Parisi-Maiorca. I due musicisti si esibiranno giorno 8 marzo a Palazzo ‘De Nobili’

Due musicisti dallo stile elegante e la cui grande sensibilità musicale è nel loro DNA. Venerdì 8 marzo, alle ore 18:00, nella Sala Concerti di Palazzo De’ Nobili di Catanzaro, il duo composto dal Lorenzo Parisi, al violino, e Giuseppe Maiorca, al pianoforte, si esibirà in un concerto il cui titolo “Il Suono del Tempo” è evocativo di un progetto musicale dalle mille sfumature. L’evento, organizzato dall’Associazione Amici della Musica, aderente ad AMA Calabria, è finanziato dall’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria.

«Quello del M° Giuseppe Maiorca – ha dichiarato la presidente Daniela Faccio – è un gradito ritorno e una sempre felice proposta della nostra Associazione e di AMA Calabria. La sua presenza sarà impreziosita da un artista che saprà farsi apprezzare per le sue indubbie doti tecniche, il violinista Lorenzo Parisi. I due artisti continuano a tracciare una linea di continuità nella stagione concertistica che ci sta dando enormi soddisfazioni, sia di critica che di pubblico».

“Il Suono del Tempo” è un titolo che oltre a rappresentare la varietà di epoche e stili del repertorio musicale proposto dai due musicisti, mette in mostra la volontà di offrire un’occasione di riflessione sui molteplici significati che il termine Tempo nasconde in sé.

Secondo Giuseppe Maiorca «in un’epoca in cui la fruizione della musica è diventata un desiderio assai semplice da soddisfare, abbiamo sentito la necessità trasformare il tradizionale concerto in qualcosa di più dinamico, possibilmente in un incontro, in cui l’ascolto è sempre la componente fondamentale dell’evento, ma anche il mezzo per raccontare una storia, suscitare una riflessione, offrire una prospettiva nuova sui temi più diversi».

Il duo Parisi-Maiorca è dotato di una musicalità eccellente in cui denota una superba accuratezza esecutiva, caratterizzata dai continui fraseggi, che scaturiscono una varietà di emozioni profonde. Nella performance di Catanzaro i due artisti metteranno in mostra la loro compattezza e la duttilità nel rileggere brani del repertorio di Tomaso Antonio Vitali, Ludwig van Beethoven, Harold Arlen, George Gershwin, Pëtr Il'ič Čajkovskij, Astor Piazzolla, Jules Massenet e Johannes Brahms.

“Il Suono del Tempo” sarà un concerto in cui Lorenzo Parisi e Giuseppe Maiorca sottolineeranno quanto attualmente «nell’era della comunicazione e dell’immagine, uno dei principali compiti della cultura, e quindi anche della musica, sia ricordare e sostenere l’importanza di ciò che non ha forma fisica. Il Tempo quindi, un elemento tanto astratto quanto reale, proprio come la Musica, si offre a diverse declinazioni, che saranno svelate durante il concerto».

Sarà possibile assistere al concerto di Lorenzo Parisi e Giuseppe Maiorca con l’abbonamento sottoscritto per l’anno 2023-2024 oppure con l’acquisto del biglietto d’ingresso in vendita prima del concerto.