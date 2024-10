Assemblea Precongressuale ANCI Calabria: Eletti i Delegati Regionali e i Consiglieri Nazionali

Ieri, si è svolta l'Assemblea Precongressuale dell'ANCI Calabria, un momento chiave per la regione che ha portato all'elezione di 23 delegati regionali all'Assemblea Congressuale di Torino e di 3 consiglieri nazionali in rappresentanza dell'ANCI Calabria. L'incontro si è tenuto presso il Best Western Hotel Class di Lamezia Terme, come riportato nel documento ufficiale di convocazione inviato dal Presidente Rosaria Succurro.

L'assemblea, che ha visto una grande partecipazione, ha riunito numerosi sindaci calabresi, molti dei quali amministrano piccoli e grandi comuni della regione. La scelta dei rappresentanti ha evidenziato una nuova consapevolezza tra gli amministratori locali, con un orientamento maggiormente rivolto alla gestione amministrativa piuttosto che alle logiche partitiche.

Un segnale di consapevolezza amministrativa

Le elezioni hanno visto la partecipazione di sindaci provenienti da diversi schieramenti politici, mostrando una varietà di sensibilità politiche e territoriali. In particolare, nella provincia di Vibo Valentia sono stati eletti sei consiglieri, appartenenti a correnti politiche differenti, a testimonianza dell'apertura al dialogo e alla collaborazione tra amministratori. Questi i nomi dei consiglieri eletti nella provincia:

Antonio Leandro Parghelia

Giuseppe pizzonia sindaco Francavilla

Pasquale Farfaglia sindaco San Gregorio Ippona

Sergio Cannatelli sindaco di sorianello

Tassone Rossana sindaco di Brognaturo

Romeo Enzo sindaco di Vibo Valentia

Cosimo Piromalli sindaco di Spadola

Dettagli della convocazione ufficiale

Il documento di convocazione inviato dall'ANCI Calabria, Prot.78/2024, datato 1 ottobre 2024, annunciava l'assemblea regionale per il 17 ottobre 2024, alle ore 9:30 presso il Best Western Hotel Class di Lamezia Terme. All'ordine del giorno c'erano due punti fondamentali:

1. L'elezione dei 23 delegati regionali che parteciperanno all'Assemblea Congressuale di Torino.

2. L'elezione di 3 Consiglieri Nazionali in quota ANCI Calabria.

Il documento ricordava inoltre che i sindaci in regola con il pagamento delle quote associative annuali avevano diritto al voto attivo, mentre i commissari comunali non potevano essere eletti delegati.

Prossimi passi

Con l'elezione dei nuovi delegati e consiglieri nazionali, l'ANCI Calabria si prepara a portare le istanze dei comuni calabresi all'assemblea congressuale nazionale, che si terrà a Torino il 20 novembre 2024. L'obiettivo sarà quello di rafforzare il legame tra le istituzioni locali e nazionali, affrontando insieme le sfide future per migliorare la gestione amministrativa e lo sviluppo del territorio.