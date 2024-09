Andrea La Mantia: felice di essere al Catanzaro, un legame speciale anche grazie a mia moglie (Video)

US Catanzaro 1929: le prime parole di La Mantia in Giallorosso









Il nuovo attaccante dell'US Catanzaro 1929, Andrea La Mantia, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore giallorosso, sottolineando la sua determinazione e il forte legame con la città calabrese, luogo di origine della moglie.

L'arrivo dell'ex Empoli rappresenta un innesto importante per il reparto offensivo della squadra, già competitivo, con l'obiettivo di affrontare al meglio il campionato di Serie B.





Il legame personale con Catanzaro





La Mantia ha subito messo in luce un aspetto personale che lo lega profondamente alla città:

"Sicuramente la voglia di mettermi in gioco in un contesto importante come questo è stata decisiva, ma anche il legame che ho con questa città, essendo mia moglie di Catanzaro. I miei figli sono per metà catanzaresi, quindi sono davvero felice di essere qui e spero di dare un contributo importante alla squadra".





Concorrenza nel reparto avanzato





La Mantia sa bene di inserirsi in un attacco già forte, ma non vede questo come un ostacolo, anzi come uno stimolo:

"Vengo a completare un reparto avanzato già molto competitivo. La concorrenza è tanta, ma l'importante è dare tutti il massimo per raggiungere l'obiettivo comune: arrivare più in alto possibile e giocarsi questo campionato alla grande".





Primo impatto con la tifoseria





L'accoglienza della tifoseria del Catanzaro ha lasciato un'impressione profonda sull'attaccante:

"Il mio primo impatto con lo stadio è stato molto positivo. Mi hanno accolto tanti bambini che mi hanno chiesto foto, e questo è stato molto bello. La tifoseria è davvero calorosa e sono stato colpito dalla passione che si respira".





L'importanza del gruppo





Parlando dell'ambiente all'interno dello spogliatoio, La Mantia ha evidenziato la forza del gruppo:

"Siamo in un gruppo composto da molti nuovi innesti, ma c'è anche un nucleo storico molto unito, che ci ha fatto subito sentire a casa. Conoscevo già alcuni compagni come Petriccione, e l'atmosfera che si respira è positiva, il che ci aiuterà sicuramente".





Prospettive per il campionato





L'attaccante giallorosso ha poi espresso il suo pensiero riguardo alle difficoltà che comporta il campionato di Serie B, noto per essere uno dei più impegnativi:

"Sarà un campionato difficile, come sempre accade in Serie B, che diventa ogni anno più competitivo. Tuttavia, credo che la squadra sia stata costruita bene, con giocatori di qualità in ogni reparto, e questo sarà un grande aiuto per affrontare le sfide".





Un ringraziamento speciale ai tifosi





In chiusura, La Mantia ha voluto dedicare un pensiero ai tifosi del Catanzaro:

"Voglio ringraziare i tifosi per l'accoglienza calorosa e promettere che darò sempre il massimo per questa maglia e per questa città".





Con queste parole, Andrea La Mantia si prepara a una nuova sfida nella sua carriera, consapevole delle difficoltà del campionato ma pronto a dare il suo contributo per portare il Catanzaro il più in alto possibile.

I tifosi giallorossi, dal canto loro, hanno già dimostrato di essere pronti a sostenerlo con tutta la loro passione.