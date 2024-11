Angela Finocchiaro inaugura la stagione teatrale di AMA Calabria a Lamezia Terme e Catanzaro

Il teatro che travolge e stravolge come le grandi onde del mare. L’ambiente marino fa da timone nello spettacolo “Il Calamaro Gigante”, dove la bravissima Angela Finocchiaro, affiancata da Bruno Stori, partirà alla scoperta di una creatura leggendaria. Un evento di grande spessore che venerdì 15 novembre al Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme, e sabato 16 novembre al Teatro Comunale di Catanzaro inaugurerà con due repliche la stagione teatrale di AMA Calabria, diretta da Francescantonio Pollice. Entrambi gli spettacoli inizieranno alle ore 21. L’evento, è sostenuto dall’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria – Settore Teatro.

“Il Calamaro Gigante” è un viaggio subacqueo e onirico che porterà alla scoperta di uomini e donne, al centro di avventure incredibili. Lo scopo è abbracciare il mare e la vita con coraggio, come se si trattasse di un’unica, strabiliante meraviglia. Protagonista di questo spettacolo dalla singolare bellezza, è Angela (Finocchiaro), una donna che da ragazza aveva tanti sogni nel cassetto, poi messi da parte a causa dei binari rigidi della società e della famiglia, che l’hanno condotta ad avere una certa amarezza in gola, e non va né su e né giù.

La caotica città di Milano, preda del ritorno dei vacanzieri, fa da sfondo alla situazione tragicomica della protagonista, che dovrebbe partecipare ad una cena di lavoro, ma rimane bloccata nel traffico. Angela Finocchiaro, vincitrice di due David di Donatello come attrice non protagonista per i film “La bestia nel cuore” e “Mio fratello è figlio unico”, riesce a dare spessore ad un personaggio annoiato e disincantato, che si ritrova a scoprire un mondo totalmente nuovo quando viene travolta da un’onda che la porta via.

Tra le increspature del mare e negli abissi marini più profondi, Angela trova un compagno di viaggio. Montfort (Bruno Stori) è un tipo strano e antiquato, che arriva da un’altra nazione e da un altro secolo e l’unica cosa che ha in comune con la protagonista è che neanche lui sa come è finito lì. Insieme, Angela e Montfort, scopriranno vite sconosciute, ma incredibilmente vere, di persone che hanno creduto all’esistenza di un animale enorme e lontano dalla normalità, considerato una leggenda per millenni: il Calamaro Gigante.

Ci sarà la sorprendente vita di Don Francesco Negri, parroco quarantenne che nel Seicento parte da Ravenna e raggiunge a piedi il Polo Nord. E, ancora, l’impresa del giovanissimo pescatore Tommy Piccot, maltrattato dai suoi colleghi più grandi, che sarà l’unico ad avere il coraggio di affrontare il Grande Sconosciuto. Insieme a loro marinai delle Antille, solitarie custodi di musei di provincia che resuscitano animali morti da millenni, ragazzini sognatori vessati dai compagni di classe, nonne che a cena parlano col marito morto e ragazze che per non calpestare le formiche smettono di camminare.

Per uno spettacolo tanto articolato ed interessante, tratto dal romanzo omonimo di Fabio Genovesi, il regista Carlo Sciaccaluga dirige un cast composto da attori di pregiato talento. Accanto ad Angela Finocchiaro, appena vista con la sua verve più comica nello show “LOL – Chi ride è fuori”, e a Bruno Stori, attore, regista e drammaturgo con oltre trent’anni di carriera, ci saranno anche Gennaro Apicella, Silvia Biancalana, Marco Buldrassi, Simone Cammarata, Sofia Galvan, Stefania Menestrina, Caterina Montanari e Francesca Santamaria Amato.

“Il Calamaro Gigante” è uno spettacolo che farà vivere al pubblico il brivido delle battaglie personali dei protagonisti, le loro conquiste, soddisfazioni e sconfitte. È un racconto coinvolgente che fa navigare gli spettatori tra i secoli e i continenti, usando tutti i linguaggi di cui è dotato il teatro: immagini, scenografie, musica e danza. Strumenti che riescono a raggiungere i cuori di ogni età, da quelli giovani a quelli che si sentono giovani dentro.