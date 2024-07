Anna La Croce ospite alla 6°selezione regionale di "Miss Principessa d'Europa"

Gorno 7 aprile presso "l'event no limitis park" CZ si è tenuta una serata dedicata alla bellezza. La 6° selezione regionale del concorso nazionale Miss Principessa d'Europa, serata ricca di momenti emozionanti e occasione per i partecipanti di farsi conoscere mostrando anche le proprie attitudini artistiche.

13 le giovanissime concorrenti della selezione che con la loro eleganza e disinvoltura hanno meritato gli applausi del pubblico.

Presenti per l'occasione anche le bellissime miss che hanno già vinto il titolo di finaliste nazionali nelle selezioni regionali precedenti: Doris Signorello, Elisabetta Sinopoli, Victoria Cupello, Giulia Paone Falbo e Andrea Maletta.

Una serata non solo all' insegna della bellezza ma arricchita con tanta bella musica e la presenza di vari ospiti tra cui la cantante Anna La Croce 17 enne di Catanzaro. Con la sua voce ci ha deliziato nell'ascolto di due brani: Il suo inedito "La Scia Del Tempo" canzone scritta da lei sia musica che testo, molto apprezzata dal pubblico poiché ha raggiunto i 15k follower su Instagram e una cover "Perfect " di Edsheeren che ha dedicato ai suoi genitori e a tutte le ragazze presenti.

Sempre la nostra Cantante ha voluto rivolgersi alle ragazze e ricordare che questi eventi anche se marcano la bellezza fisica, raggiungono il loro vero significato al momento in cui l'artista esibendosi riesce a trasferire tramite lo sguardo, il sorriso e i sani movimenti del corpo, la bellezza interiore .

Fra gli altri ospiti si sono esibiti l’artista "Spyro”, l’artista “fragile” (Gennaro Nicolazzo) e la tredicenne Marisa Vergata la quale anche lei con la sua splendida voce ha contribuito ad allietare la serata.

Miss Principessa d'Europa ha un' organizzazione trasparente e curata nei minimi particolari, in primis Devis Paganelli produttore esecutivo e la Dott.ssa Conny Severini Patron del concorso e Talent Scout delle regioni Calabria e Sicilia. Conny è seguita dal suo prezioso staff rappresentato da: Maurizio Raise direttore generale delle regioni Calabria e Sicilia, Andrea Durante Art Director scenografia e allestimenti, Morena Ferragina responsabile backstage e ufficio stampa, Valerio Gareri fotografo ufficiale, Danilo Scalise videomaker, Claudia Vega presentatrice ufficiale, Domenico Scamarcia Team Dj.

Questa sesta selezione vede il Presidente di Giuria “Anna Maria Nanci”decretare a fine serata le due ragazze che hanno vinto il titolo di finaliste nazionali.

ELENA VIGLIAROLO 16 anne di Soveria Simeri (CZ) frequenta l'Istituto Tecnico Agrario di Catanzaro il suo motto: "Nel dubbio, fai la cosa più bella"

e CAROLA SCOTTI 16 anne di Soverato frequenta Istituto Tecnico Statale Commerciale di Soverato

Tutte e due si sono pronunciate con molta emozione, contente per il traguardo raggiunto ritenendolo un trampolino di lancio per avvicinarsi sempre più al sogno di diventare modelle professioniste.

Anche la nostra cantante Anna La Croce nel salutare il pubblico presente e tutti i partecipanti, ha annunciato che sta lavorando per deliziare sempre più i suoi fans con l’ uscita di nuovi singoli con l’auspicio che i suoi 15mila followers possano continuare a crescere e seguirla nel suo ambito sogno, di superare i provini ed entrare nella scuola di “AMICI di Maria De Filippi”, per rappresentare sempre più i talenti di una magnifica regione come la Calabria e la fantastica città di Catanzaro