Anna La Croce porta il primo Met Gala nel Sud Italia: Una Notte di Arte Musica e spettacolo

Il primo Met Gala del Sud Italia ha segnato un traguardo importante, iniziato in Catanzaro poiché cuore pulsante del Sud Italia. L’evento esclusivo, tenutosi nella splendida Villa Chorisia, ha celebrato il talento e la creatività giovanile in una cornice straordinaria, scelta proprio per la sua posizione centrale che rappresenta un punto di riferimento per tutto il Sud.

La serata, dedicata al 18° compleanno di Anna La Croce, giovane artista emergente dell'ITC XXIV MAGGIO di Taormina e del Conservatorio Corelli di Messina, ha offerto uno spettacolo indimenticabile. Ispirato ai Met Gala internazionali, l’evento è stato organizzato con l’obiettivo di promuovere dal Sud Italia un’esperienza di grande eleganza e cultura. Il progetto **Artista x Passione** della cooperativa **ITC XXIV MAGGIO** di Taormina, che sostiene il talento dei giovani artisti, ha supportato Anna nella realizzazione di questa serata, rendendola un punto di incontro per l’arte e la moda.

La serata ha visto la partecipazione di numerosi artisti e professionisti di spicco: la speaker radiofonica Mirella Pugliese, il produttore musicale Gianni Testa, il tenore Amerigo Marino, il cantante Giovanni Segreti Bruno, il rapper Keven La Croce (KobraMC), l'attrice e regista Tania Romeo, il manager Salvo Mannino, e la danzatrice del ventre Carla Salamó, la cui esibizione ha incantato il pubblico.

La musica del DJ Mister Kan ha animato l’intera serata, regalando momenti di grande energia e divertimento fino a tarda notte. Il tappeto rosso, srotolato per accogliere gli ospiti, ha dato vita a una sfilata di eleganza e stile, con artisti e modelle che hanno reso omaggio al glamour dell’evento.

Anna La Croce, visibilmente commossa, ha conquistato il cuore dei presenti con una performance speciale. “Questa serata è il coronamento di un sogno. Sono onorata di celebrare qui a Catanzaro, al centro del Sud Italia, un evento di tale portata,” ha dichiarato Anna, esprimendo gratitudine per l’affetto ricevuto.

Questo primo Met Gala del Sud Italia non solo ha valorizzato il talento giovanile, ma ha anche dato al pubblico un’occasione per apprezzare il potenziale artistico delle regioni. La serata ha segnato l’inizio di una tradizione che punta a portare sempre più arte e cultura nel cuore del Sud, a partire da Catanzaro come centro nevralgico di un’esperienza destinata a crescere e affermarsi in tutt'Italia.