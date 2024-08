Arrestato 33enne a Cirò Marina per maltrattamenti e rapina all'ex moglie

CIRÒ MARINA, (KR) – Un uomo di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Cirò Marina con l'accusa di ripetuti maltrattamenti e rapina nei confronti della sua ex moglie. L'arresto è avvenuto in esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari (GIP) su richiesta della Procura di Crotone.

Secondo quanto riportato dall'accusa, i maltrattamenti sono iniziati nel 2022 e si sono protratti nel tempo. L'uomo avrebbe aggredito fisicamente e verbalmente la sua ex moglie in più occasioni, creando un clima di terrore tale da indurre la donna a ritirare una querela già presentata due anni fa. Le indagini, condotte dai carabinieri immediatamente dopo la denuncia della vittima, hanno rivelato un quadro indiziario solido, che descrive una serie di comportamenti violenti e vessatori.

Monitoraggio e controllo della vittima

Le accuse contro l'uomo includono anche l'installazione di un dispositivo GPS occulto nell'autovettura della donna nel 2023, con l'intento di monitorare i suoi spostamenti. Queste azioni non si sono fermate neppure quando la vittima, a causa di problemi fisici, era costretta a muoversi con l'ausilio di stampelle, né in presenza del loro figlio di cinque anni.

L'episodio di rapina

Oltre ai maltrattamenti, l'uomo è accusato di un episodio di rapina avvenuto nell'aprile del 2023. In quella circostanza, dopo aver aggredito verbalmente l'ex moglie, si sarebbe impossessato della sua autovettura e l'avrebbe colpita con calci e schiaffi.

L'arresto di quest'uomo rappresenta un importante passo nella lotta contro la violenza domestica e sottolinea la necessità di un intervento tempestivo da parte delle autorità per proteggere le vittime di abusi. Le indagini continuano per assicurare che la giustizia sia fatta e per prevenire ulteriori episodi di violenza.