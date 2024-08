In arrivo a Kiev i primi F16, Zelensky: "La Russia alla prossima conferenza di Pace"

Spariscono i prigionieri politici in Russia, ipotesi di imminente scambio di detenuti con l'Occidente. Operazione di Kiev in Siria, attaccata una base aerea russa.

Premier ucraino, Denys Shmyhal: “Sanzioni non minacciano sicurezza energetica Ue”

07:37 - Il premier ucraino Denys Shmyhal ha dichiarato che l'Ucraina non riprenderà il transito del petrolio russo verso l'Ungheria e la Slovacchia. Durante colloqui con il premier slovacco Robert Fico, Shmyhal ha precisato che le sanzioni non minacciano la sicurezza energetica dell'UE.





Mosca: “Kiev ha perso oltre 60.600 soldati”

06:50 - Secondo il ministero della difesa russo, a luglio l'Ucraina ha perso 60.630 militari. Le perdite sono avvenute principalmente nelle aree di responsabilità dei gruppi tattici russi del sud e dell'ovest, riferisce l'agenzia Tass.

Kiev riceve sei F-16 dai Paesi Bassi. Times: “A breve arriveranno altri jet dalla Danimarca”

06:19 - L'Ucraina ha ricevuto sei F-16 dai Paesi Bassi, con altri jet in arrivo dalla Danimarca, secondo quanto riportato dal Times e confermato da Bloomberg. I caccia, di fabbricazione USA, sono già stati utilizzati in una missione di difesa aerea.





Rilancio del lavoro in Ucraina. “Con americani progetti comuni nel campo dell'energia nucleare”

06:13 - Il Primo vice primo ministro ucraino, Yulia Svyridenko, ha discusso con Penny Pritzker degli USA progetti per attrarre investimenti americani in Ucraina. Tra questi, la costruzione di due unità nucleari a Khmelnytskyi e la creazione di joint venture nel settore della difesa.





Scompaiono i detenuti politici in Russia, l'ipotesi di preparativi per uno scambio di prigionieri

04:15 - Diversi detenuti politici russi, tra cui Vladimir Kara-Murza e Ilya Yashin, sono scomparsi dalle carceri. Si ipotizza uno scambio di prigionieri con l'Occidente. La scomparsa è stata denunciata da familiari e avvocati.

Zelensky: il mondo intero vuole la Russia alla prossima Conferenza di pace

04:00 - In un'intervista a media francesi, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la maggioranza del mondo vuole la Russia al prossimo vertice di pace. Zelensky ha criticato il divieto dell'Occidente di colpire in profondità nel territorio russo e la mancanza di assistenza materiale.





Bloomberg: arrivati in Ucraina i primi caccia F-16

04:00 - Bloomberg riferisce che la prima consegna di caccia F-16 è arrivata in Ucraina. La scadenza per il trasferimento era la fine del mese e i jet sono già operativi. Tuttavia, non è chiaro se i piloti ucraini saranno in grado di utilizzarli immediatamente.





Media: operazione ucraina in Siria, attaccata una base aerea russa

04:00 - Secondo Rbc-Ukraine, le forze speciali ucraine hanno attaccato la base aerea russa di Kuveyres in Siria con droni, dopo un attacco informatico. Questo fa parte di una nuova strategia di Kiev per colpire interessi russi in paesi terzi.

New York Times: Kiev arruola nell'esercito 30 mila persone al mese

04:00 - Il New York Times riferisce che l'Ucraina arruola fino a 30.000 persone al mese. Tuttavia, molte reclute stanno ancora completando l'addestramento e non sono pronte per il fronte. Alcuni soldati non sono fisicamente idonei a combattere.