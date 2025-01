“Artisti e poeti del terzo millennio” finalmente realtà!

È fresco di stampa il volume “Artisti e Poeti del terzo millennio”, con selezione Albo D'ORO: libro interamente a colori che accoglie artisti e poeti che hanno creato un ponte tra le muse.



In queste pagine si sono ritrovati artisti di un certo calibro, con le loro opere più importanti da consegnare al lettore attento e curioso.



Un libro unico, speciale, per poeti e artisti di talento... autori che credono nella bellezza delle cose, che regalano speranze di un futuro migliore.



Ognuno ha una favola dentro che non riesce a leggere da solo, ma ha bisogno di qualcuno che con la gioia negli occhi e la poesia nel cuore, sappia raccontare per lui il suo mondo, il suo vissuto, la sua arte: questo si prefigge l'editrice e critica d'arte, Sonia Demurtas.



Per realizzare un sogno occorre una grande passione e questo libro è pura passione!



Ogni poesia è incastonata in una elegante cornice color oro, e ogni artista può vantare la nota critica a margine di ogni dipinto. Nessun dettaglio passa inosservato.



Nel corso del tempo, vari sono stati gli artisti che hanno realizzato le copertine libro targate SD collection, tra cui Antonio Affidato, Elvira Sirio, Caterina Rizzo e Cristina Corso.



In questo volume la copertina è stata realizzata dall'immagine di una scultura di Francesco Logoteta, artista importante a livello nazionale e internazionale.



Non ci resta che augurare una buona lettura, prendendo a prestito le parole del grande Gustave Flaubert: “Non leggete, come fanno i bambini, per divertirvi, o, come gli ambiziosi, per istruirvi... Leggete semplicemente per vivere.”