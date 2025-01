Assunzione 15 autisti Amc, il capogruppo dem Celia chiede una verifica sulla regolarità e presenta interrogazione

“Domani mattina presenterò un’interrogazione scritta all’amministratore delegato dell’Azienda della mobilità cittadina, al direttore di Amc, al sindaco di Catanzaro, al presidente del Consiglio comunale e all’amministratore delegato della During Spa, società interinale scelta per selezionare i curricula e assumere i 15 autisti all’interno della società in house del Comune”. Lo rende noto con un comunicato stampa il capogruppo dem Fabio Celia che ci vuole vedere chiaro sulle modalità di reclutamento dei conducenti degli autobus.

“Per una questione di trasparenza richiesta e imposta nella Pubblica Amministrazione intendo avere risposte chiare e verificare se le persone scelte possiedono i requisiti richiesti nel bando di gara, se hanno un’esperienza tecnica superiore rispetto ai concorrenti esclusi. Una richiesta resa necessaria dal malcontento registrato in queste ore da parte di coloro che sono stati tagliati fuori pur avendo competenze pluriventennali nel settore.



E’ stato rispettato il criterio della meritocrazia nell’assunzione dei quindici autisti? C’è stata qualche possibile svista dolosa o colposa? Ci sono parenti o affini assunti? Sono alcune delle domande che porrò nella mia interrogazione, per fugare qualsiasi dubbio sulla possibilità che siano state selezionate e assunte persone meno meritorie rispetto agli estromessi. Qui non siamo di fronte a nomine politiche, ma ad un bando pubblico, che in quanto tale deve rispettare precisi criteri”