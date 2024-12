Aumento stipendio ministri, Crosetto chiede il ritiro della norma: "Stop alle polemiche"

L'emendamento presentato nella Manovra che prevedeva l'aumento dello stipendio per i ministri non parlamentari è stato ritirato, dopo la richiesta avanzata dal ministro Guido Crosetto. "È assurdo lasciare anche solo un secondo di più di spazio alle polemiche sull'emendamento che parificava tutti i Ministri e sottosegretari non parlamentari, ai deputati, riconoscendo i rimborsi spese", aveva scritto su X il ministro della Difesa a proposito dell'emendamento alla Manovra depositato in commissione bilancio dai relatori.