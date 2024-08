Iemma: presente in commissione consiglio regionale per ribadire sostegno a proposta referendum abrogativo autonomia differenziata

Dichiarazione della vicesindaca Giusy Iemma.

CATANZARO - “La posizione che l’Amministrazione comunale di Catanzaro esprime sull’autonomia differenziata è di piena ed insindacabile contrarietà ed è stata confermata anche dalla mia presenza alla seduta di Commissione del Consiglio regionale della Calabria, a Reggio Calabria, convocata per discutere della proposta per l’indizione del referendum abrogativo contro la legge Calderoli. Nel portare avanti l'istanza fatta propria anche dal Partito Democratico, ribadisco che è fondamentale garantire ai cittadini la possibilità di esprimere la propria volontà rispetto a quella che ritengo una legge scellerata che non solo spacca l’Italia in due, ma mina la coesione sociale, il principio di solidarietà, i valori costituzionali dell’uguaglianza e delle pari opportunità. Ci aspettiamo che la Regione Calabria si affianchi ad altre Regioni che, in merito al referendum abrogativo, hanno già deliberato la propria volontà. Da questa seduta della Prima Commissione non sono pervenuti segnali rassicuranti da una maggioranza che continua a rimandare la questione.

Se non arriveranno risposte, in tal senso, da chi ha la responsabilità di assumere decisioni, allora non si potrà che prendere atto di un atteggiamento politico che rischia di compromettere in maniera irreversibile la tenuta della democrazia e della partecipazione. Insieme a tanti altri sindaci e amministratori calabresi, continueremo a tenere alta l’attenzione su questo punto, auspicando che dai vertici politici della Regione Calabria arrivino determinazioni concrete e fattive, al di là delle dichiarazioni di rito e dei temporeggiamenti. E’ una battaglia per il futuro del Sud e per i diritti sociali di tutti i calabresi che l’autonomia differenziata rischia di penalizzare seriamente acuendo, ancor di più, le ataviche distanze rispetto al resto del Paese”.