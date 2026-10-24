Bergamo, controlli straordinari della Polizia: tre allontanamenti e due espulsioni

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Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato di Bergamo ha condotto un'operazione straordinaria di controllo del territorio, con particolare attenzione alla regolarità del soggiorno degli stranieri. L'attività, coordinata dall'Ufficio Immigrazione con il supporto del Reparto Mobile, ha portato all'identificazione di 537 persone e a diversi provvedimenti nei confronti di cittadini extracomunitari.

Controlli e accompagnamenti in Questura

Nel corso della mattinata, 13 cittadini stranieri sono stati accompagnati in Questura per accertamenti sulla loro posizione sul territorio nazionale. Al termine delle verifiche, il Questore ha emesso tre ordini di allontanamento nei confronti di persone prive dei requisiti per soggiornare in Italia. Due di loro sono stati invece trasferiti presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) in attesa delle procedure di espulsione.

Tra questi, un cittadino marocchino già destinatario di diversi decreti di espulsione mai eseguiti, con precedenti per detenzione di stupefacenti e furto aggravato. L'altro è un cittadino ivoriano il cui permesso di soggiorno era scaduto e la cui richiesta di protezione speciale era stata respinta dalla Commissione territoriale di Brescia per mancanza dei requisiti.

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Denunce e arresti

Due cittadini sono stati denunciati all'Autorità giudiziaria per violazione del foglio di via obbligatorio. Inoltre, l'Ufficio Immigrazione ha notificato a un tunisino senza fissa dimora, già destinatario di un provvedimento di respingimento emesso ad Agrigento e rimasto inottemperato, l'ordine di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.

Nella stessa mattinata è stato convalidato l'arresto di un cittadino turco entrato in Italia nonostante il divieto di reingresso, condannato a cinque mesi e dieci giorni di reclusione.

Attività di prevenzione e controllo integrato

L'operazione dell'Ufficio Immigrazione si è inserita in un più ampio servizio di prevenzione e controllo predisposto dalla Polizia di Stato. Contestualmente, il Reparto Prevenzione Crimine ha operato nelle aree della stazione ferroviaria, di Malpensata e dei Propilei, con verifiche documentali e controlli nelle zone maggiormente interessate dai flussi di mobilità urbana.

Complessivamente, sono state identificate 537 persone. Un dispositivo articolato che ha unito ai controlli sulla regolarità del soggiorno l'attività di prevenzione e contrasto alle condotte illecite, con una presenza coordinata delle diverse articolazioni della Polizia di Stato sul territorio bergamasco.