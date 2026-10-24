Roma, blitz contro la criminalità predatoria: sette arresti e furti insoliti

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La criminalità predatoria non conosce confini e assume forme sempre più insolite. Nella Capitale, le ultime operazioni della Polizia di Stato hanno portato a sette arresti, con episodi che spaziano dal furto di una grondaia a quello di materiali edili, fino ai più tradizionali colpi ai danni di esercizi commerciali e auto in sosta. Un fenomeno preoccupante che vede le forze dell'ordine impegnate su più fronti per garantire la sicurezza dei cittadini.

Furti eccentrici: la grondaia smontata pezzo per pezzo

Uno dei casi più curiosi ha avuto luogo in via Valdieri, dove un uomo è stato sorpreso mentre smontava una grondaia pezzo dopo pezzo. Intercettato dagli agenti del Commissariato Prati lungo la via di fuga, l'uomo aveva con sé un zaino contenente gli attrezzi del mestiere e le componenti appena rimosse. Un episodio che dimostra come i ladri non si fermino davanti a nulla, nemmeno a elementi di edilizia apparentemente di scarso valore.

Materiali edili nel mirino: colpi nei cantieri

Tra i bersagli meno tradizionali rientrano anche i materiali edili. In due distinte operazioni, gli agenti delle Volanti hanno sventato altrettanti furti in cantieri nelle zone di Portuense e Ponte Milvio. In quest'ultimo caso, l'autore è stato fermato con una valigetta contenente utensili e ferramenta per un valore di circa 200 euro. Un segnale che i cantieri rappresentano un richiamo per i malviventi, complici la scarsa sorveglianza e la facilità di accesso.

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Esercizi commerciali e auto in sosta: i bersagli classici

Non mancano i classici colpi ai danni di negozi e veicoli. In via di Acqua Bullicante, un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di rubare in un supermercato e aver aggredito verbalmente e fisicamente un addetto alla vigilanza. In via Appia Nuova, un altro ladro è stato bloccato subito dopo aver superato le casse di un negozio di abbigliamento con un bottino di 300 euro. Nella stessa zona, un giovane di origini cilene è stato sorpreso dopo aver forzato un'auto in sosta, con una punta da trapano sequestrata come probabile strumento per infrangere il vetro.

Rapina in zona Ostiense: arresto lampo

A chiudere la serie di interventi, un arresto lampo eseguito dalle Volanti in zona Ostiense. Allertati da un passante per una rapina ai danni di una donna, gli agenti sono riusciti a individuare il presunto responsabile dopo una rapida battuta di zona. Gli arresti sono stati convalidati dall'Autorità Giudiziaria, ma per gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Queste operazioni evidenziano l'impegno costante della Polizia di Stato nel contrastare la criminalità predatoria a Roma, un fenomeno che richiede attenzione e prontezza d'intervento. La collaborazione dei cittadini, come nel caso della segnalazione della rapina, si conferma un elemento cruciale per la sicurezza urbana.