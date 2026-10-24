Bari, blitz contro i furti: due arresti e tre denunce della Polizia

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La Polizia di Stato di Bari ha messo a segno un'importante operazione contro i reati predatori, intensificando i servizi di pattugliamento disposti dal Questore. L'attività ha portato all'arresto di due uomini baresi, di 55 e 41 anni, per un tentato furto all'interno di una farmacia, e alla denuncia a piede libero di tre persone, un 28enne e due 23enni originari della città e della provincia, sorpresi durante quelli che sembrano essere stati dei veri e propri sopralluoghi in alcuni condomini di una zona residenziale.

Il primo episodio risale al pomeriggio del 12 ottobre 2026, quando la Sala Operativa ha diramato una nota di ricerca per un'auto con a bordo due soggetti responsabili di un tentativo di furto in una farmacia. Pochi minuti dopo, gli agenti di una Volante hanno individuato e fermato il veicolo segnalato, identificando i due occupanti, già noti alle forze dell'ordine come dediti a reati contro il patrimonio, in particolare ai danni di attività commerciali.

La ricostruzione del colpo in farmacia

Nel frattempo, un altro equipaggio ha raggiunto la farmacia per raccogliere la testimonianza del titolare. L'uomo ha riferito che, dopo la chiusura pomeridiana delle 13:00 con la saracinesca completamente abbassata, verso le 15:00 ha sentito la stessa saracinesca sollevarsi. Insospettito, si è avvicinato e ha notato un soggetto con il volto travisato da occhiali da sole e cappuccio che si era introdotto all'interno. Il farmacista gli ha urlato contro, mettendo in fuga l'intruso, che è salito a bordo dell'auto dove lo attendeva il complice. Grazie alla prontezza del titolare, che ha annotato targa, modello e colore del veicolo, è stato possibile dare l'allarme e procedere all'arresto.

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I due uomini sono stati dichiarati in arresto e condotti in carcere su disposizione del pubblico ministero di turno. Gli accertamenti successivi hanno permesso di attribuire loro anche un altro furto avvenuto a Bari il 28 settembre ai danni di una pizzeria, con modalità simili, e di ritenerli responsabili di due colpi a Matera, presso una farmacia e un'altra attività commerciale.

I controlli nel quartiere residenziale

L'11 ottobre, il personale della Squadra Mobile – Sezione Falchi è intervenuto nei pressi di un condominio in un quartiere residenziale dopo una segnalazione di soggetti sospetti. Gli operatori hanno notato un'auto già segnalata come impiegata per furti in appartamento e hanno atteso che si mettesse in movimento. Durante il controllo, a bordo del veicolo c'erano il 55enne e un 23enne, che hanno ricevuto una telefonata in vivavoce da un complice che annunciava di stare per uscire da uno dei palazzi. I poliziotti hanno così intercettato una seconda auto sospetta, fermando l'altro 23enne. La perquisizione dei veicoli ha permesso di rinvenire chiavi adulterine, arnesi da scasso e un dispositivo GPS magnetico. Non essendo stati consumati furti nelle vicinanze, i tre sono stati denunciati per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Le garanzie processuali

Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli elementi acquisiti, così come la misura cautelare, hanno natura provvisoria e si fondano su un giudizio di mera probabilità. Gli indagati non possono essere considerati colpevoli fino a sentenza o decreto penale di condanna irrevocabile, come stabilito dall'art. 27 della Costituzione e dalle norme processuali vigenti. Essi hanno diritto di formulare le proprie difese e di chiedere il riesame della misura.