Bimba di sei mesi intossicata da esalazioni di barbecue: ricoverata d'urgenza al Santobono di Napoli

NAPOLI – Una bambina di sei mesi, residente a Montaguto in provincia di Avellino, è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale pediatrico "Santobono" di Napoli dopo aver inalato esalazioni tossiche di monossido di carbonio.

L'incidente è avvenuto durante una grigliata familiare, quando il barbecue ha prodotto fumi nocivi all'interno dell'abitazione.

L'Incidente e l'intervento medico

La piccola, figlia di una coppia marocchina inserita in un progetto di accoglienza del ministero dell'Interno, è stata inizialmente portata d'urgenza all'ospedale di Ariano Irpino.

I sanitari del reparto di pediatria, rendendosi conto della gravità della situazione, hanno disposto il trasferimento in eliambulanza al "Santobono", specializzato in cure pediatriche avanzate.

Condizioni della bambina e prognosi

All'arrivo al Santobono, la bambina è stata immediatamente messa sotto osservazione.

I medici, dopo una notte di monitoraggio, hanno sciolto la prognosi positivamente: la bambina si sta riprendendo e non è in pericolo di vita.

La sua intossicazione, provocata dai gas di combustione del barbecue, avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi, ma l'intervento tempestivo dei sanitari ha evitato il peggio.

Rischi e prevenzione del monossido di carbonio

Il monossido di carbonio è un gas incolore e inodore, estremamente pericoloso perché può causare avvelenamento in pochi minuti.

È fondamentale assicurarsi che gli ambienti siano ben ventilati quando si utilizzano dispositivi che producono fumo o gas di combustione, come i barbeque.

L'intossicazione da monossido di carbonio può portare a sintomi gravi come vertigini, mal di testa, e nei casi più estremi, perdita di conoscenza e morte.

Questo incidente sottolinea l'importanza della sicurezza domestica e della prevenzione.

Fortunatamente, grazie all'azione rapida dei genitori e dei servizi medici, la bambina sta recuperando.

È un promemoria per tutte le famiglie di prestare attenzione ai pericoli invisibili come il monossido di carbonio, specialmente durante attività come il barbecue.