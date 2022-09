Boccia, nuovo lockdown? Possibili zone chiuse

Boccia, nuovo lockdown? Spero di no, possibili zone chiuse. 'Dipenderà dai nostri comportamenti, noi pronti ad intervenire'

ROMA, 18 AGO - "Se ci sarà un nuovo lockdown? Nessuno può dirlo, ma mi sento di escluderlo. Dipenderà dai nostri comportamenti, si interverrà ogni volta che ci saranno focolai, con le Regioni c'è massima collaborazione. Io spero che non ci sia, anche perchè non potremmo permettercelo: in caso di focolai potrebbero esserci delle zone chiuse".

In aggiornamento

Appello Boccia, 'restiamo in Italia'

'Non polemizzo con chi è andato all'estero, ma evitiamo rischi'

"Deve essere l'estate dell'Italia. Io non polemizzo con chi è andato all'estero, ma faccio un appello: restiamo in Italia, che è il Paese più bello del mondo, anche per evitare di correre rischi".

In aggiornamento

Boccia, discoteche?Governo non le aveva riaperte

'Alcune Regioni si erano assunte la responsabilità'

"Il Governo non aveva riaperto le discoteche. Lo avevano fatto alcune Regioni assumendosi una responsabilità quando è iniziata la fase 2, quella della convivenza con il Covid. Tutti noi vorremmo fare quello che facevamo prima, io ho due figli adolescenti, ma da padre ho spiegato loro che la cosa più importante e' tornare a scuola a settembre". Lo ha detto il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, a 'La vita in diretta' su Rai1.