Bovalino: presentato "It's Summer Time", il programma dell'estate bovalinese 2024

BOVALINO (RC), 10 LUG - E’ stato presentato ieri sera alle ore 19 presso l’Aula Consiliare del Comune di Bovalino, nel corso di una partecipata conferenza stampa, il programma estivo dal titolo “It’s Summer Time-L’estate Bovalinese 2024”, un corposo programma artistico-culturale elaborato dal Comune di Bovalino organizzato in sinergica con la locale Pro Loco, la Parrocchia San Nicola di Bari, la Consulta Giovanile, l’Associazione per i Festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola, le tre associazioni dell’Infiorata bovalinese, l’ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) e tutte le altre associazioni commerciali e di volontariato presenti sul territorio.

Al tavolo erano seduti: il Sindaco, Vincenzo Maesano; l’Assessore alle politiche giovanili, comunità ed identità, associazionismo ed altro, Bruno Federico; Antonella Muscatello, Presidente della locale Pro Loco; Nunzio Gelonese, Presidente della Consulta Giovanile; Francesco Cutugno, Presidente dell’Associazione per i festeggiamenti in onore del Santo Patrono, San Francesco di Paola; Raffaele Graziano, rappresentante dell’ANAS. A loro è spettato il compito di esporre gli eventi che caratterizzeranno le prossime giornate estive bovalinesi. Nel ricco calendario sono previsti eventi a carattere ludico-sociale, sportivo, culturale e ricreativo.

In breve, nel corso del suo intervento, il Sindaco ha detto: “Voglio esprimere soprattutto il mio vivo compiacimento per tutti coloro che ci hanno consentito, dal 2017 ad oggi, di poter organizzare nel periodo estivo, in totale sinergia d’intenti gli appuntamenti che sono stati inseriti in calendario. Il mio ringraziamento va a tutti indistintamente . Sono convinto che il grande lavoro di squadra che è stato messo in campo darà a breve i suoi frutti ed il primo di questi frutti lo potremo scoprire già sabato prossimo, giorno 13/7 con l’inaugurazione della nostra nuova piazza dedicata a “Gaetano Ruffo” (eroe risorgimentale), un’opera realizzata, anche qui, grazie alla totale sinergia tra istituzioni di vario livello e le ditte che hanno lavorato per portare a termine il progetto. Questo sarà uno spazio che parlerà soprattutto di storia (Torre Scinosa, ignobilmente abbattuta per volere di privati nel 1912), ma che sarà anche centro focale di tante manifestazioni sociali, musicali e culturali di assoluto prestigio. Il programma che stasera presenteremo contempla già numerosi eventi, ma tanti altri avranno la possibilità di essere ancora inseriti rendendo l’estate bovalinese sempre più bella, affascinante e interessante”

Al Sindaco ha fatto eco l’Assessore al ramo, Bruno Federico: “Abbiamo stilato un programma estivo elaborato in maniera certosina, lo abbiamo studiato ed articolato in maniera sinergica con tutte le associazioni bovalinesi al fine di favorire la crescita del nostro paese, crescita che non deve essere vista soltanto sotto l’aspetto turistico, ma anche sotto quello storico, sportivo e culturale. Il programma si snoderà in vari punti strategici del paese, quindi: la nuova piazza “Gaetano Ruffo”; la storica piazza “Camillo Costanzo”; il Corso Umberto I°; il lungomare San Francesco di Paola; Piazza Canceglia; Rione Borgo ed il centro storico di Bovalino Superiore. Ci tengo, in modo particolare, a rimarcare la totale disponibilità manifestata da tutti, un impegno affrontato come squadra che sono certo darà i suoi frutti per un’estate da vivere e da ricordare nel tempo”

Anche la Pro Loco, come l’Associazione per i festeggiamenti del Santo Patrono, la Parrocchia San Nicola di Bari, la Consulta Giovanile e le altre associazioni del territorio avranno uno spazio importante nell’estate bovalinese, perché è grazie al loro costante impegno ed alla loro tenace organizzazione che si potrà godere di spettacoli di assoluto pregio, soprattutto con tanto spazio dedicato alla musica e all’attività enogastronomica che porta alla luce, come sempre, le bontà culinarie dei nostri prodotti locali.

IL PROGRAMMA:

GIUGNO 2024

1-2 “Wine park Fest – II^ Edizione

16 Saggio di Danza – Martina Italiano

22 Saggio di Danza – Accademia ABC

29 Saggio di Danza – Renata Galea Shool Dance

LUGLIO 2024

6 Saggio di Danza – “Paso Adelante School Dance”

dal 7 al 21 Grest 2024 “Vieni con me”

13 Inaugurazione Piazza “Gaetano Ruffo”

19-20 Raduno Associazioni della locride in “Piazza Canceglia”

21 Presentazione del libro di Santo Gioffrè in “Piazza Gaetano Ruffo”

22-23-24 Torneo di calcio-tennis presso il camo da Basket – Lungomare

28 Festival della Memoria e dell’Identità bovalinese – “Piazza Gaetano Ruffo”

31 Live Music – “Piazza Gaetano Ruffo” – Città Metropolitana

AGOSTO 2024

3 Bovalino Music Festival 2024 – Cosimo Papandrea Live Music –“Piazza C. Costanzo”

3-5 Mostra itinerante di pittura, scultura e fotografia – Palazzo Municipale

4 Bovalino Music Festival 2024 –Nostalgia anni ’90 show – “Piazza C. Costanzo”

5 Giammarco Carroccia “Tour Emozioni 2024 – “Piazza C. Costanzo”

6 “Faber Quartet” Tribute Band Fabrizio De Andrè – “Piazza C. Costanzo”

6 Memorial “Elena Romeo” – Lungomare “Parco Elena Romeo”

8-9-10-11 Solenni festeggiamenti patronali in onore di San Francesco di Paola, Patrono di Bovlaino

10 “Cristiano Malgioglio” in concerto – “Piazza C. Costanzo”

8-10-11 Bovalino Street Food Festival III^ Edizione

9-10-11 Infiorata Bovalinese 2024

12 Cinquantesimo anniversario finale Coppa Italia Montecatini Terme – Presentazione Bovalinese 1914 – “Piazza C. Costanzo”

13-14 Festa della Birra – “Parco dei Diritti dei Bambini”

17 La serata dei ricordi

17-18 Bovalino Summer Cup 2024 Beach Volley – Lungomare

16-17-18 Bovalino Summer Games 2024

18-19 Scinosa Rock ‘n’ Blues – “Piazza Gaetano Ruffo”

SETTEMBRE 2024

5-6-7-8 Solenni festeggiamenti in onore di Maria SS. Immacolata – Bovalino Superiore





Pasquale Rosaci