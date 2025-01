Botti di Capodanno: 309 feriti, tra cui un bambino gravemente ferito, record negativo degli ultimi dieci anni

Il Capodanno 2025 si è chiuso con un bilancio preoccupante: 309 feriti causati dai botti, il numero più alto dell'ultimo decennio. Di questi, 34 sono gravi, con prognosi superiori ai 40 giorni. I dati emergono dal report del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e segnano un’inversione di tendenza rispetto agli anni passati.

I numeri di un’emergenza crescente

Nel 2021, durante la pandemia, i feriti erano crollati a 79. Tuttavia, i numeri sono cresciuti rapidamente negli anni successivi: 124 nel 2022, 180 nel 2023, 274 nel 2024 e ben 309 nel 2025. Anche i feriti gravi sono in aumento: dai 27 dello scorso anno ai 34 attuali. Dal 2016 ad oggi, si sono registrati anche tre decessi legati ai festeggiamenti: uno nel 2020, uno nel 2021 e uno nel 2024.

Focus sulle città: bilanci drammatici in tutta Italia

Bari: grave un ventenne colpito da proiettile vagante

A Bari, un giovane di 20 anni è stato ferito all’addome da un colpo d'arma da fuoco. Operato d'urgenza, si trova ora in Rianimazione. Sempre in città, un uomo ha riportato un trauma oculare causato dall'esplosione di un bengala, mentre il 118 ha assistito diversi minori per traumi e abuso di alcol.

Napoli: 36 feriti, tra cui 14 minori

A Napoli e provincia si contano 36 feriti, di cui due colpiti da proiettili. Una ragazza di 23 anni è stata dimessa dall'ospedale, mentre un cittadino straniero è ancora ricoverato, ma non in pericolo. Un bimbo di 2 anni è stato ricoverato al Santobono per ustioni al torace.

Milano: lievi ferite e incendi

Nel capoluogo lombardo, quattro persone hanno riportato ferite lievi. I Vigili del Fuoco hanno effettuato circa 30 interventi per incendi su balconi, tetti e cassonetti. Momenti di tensione si sono registrati nel quartiere San Siro, dove gruppi di persone hanno lanciato bottiglie contro le forze dell'ordine e appiccato incendi.

Puglia: bambini feriti e gravi lesioni

Ad Andria, un bambino di 6 anni ha riportato gravi ferite alla mano mentre maneggiava una pistola a salve del padre. Potrebbe perdere il pollice. Nel Foggiano, un 27enne ha perso le dita di una mano per lo scoppio di un petardo, mentre una ragazza di 26 anni ha subito lesioni oculari. Numerosi gli incendi di automobili e cassonetti.

Liguria: amputazioni e intossicazioni da alcol

A Genova, un uomo di Bargagli ha subito l’amputazione di un dito e la semi-amputazione di altri due. Due minorenni, di 14 e 17 anni, sono stati ricoverati in coma etilico a Lavagna. I Vigili del Fuoco hanno gestito oltre 50 interventi, tra cui un incendio che ha distrutto il tetto di un capannone industriale.

Lecce: sei feriti accertati

In provincia di Lecce, sei persone hanno riportato ferite legate all’uso di petardi. Due hanno subito danni alle mani, mentre per gli altri quattro feriti la gravità non è stata ancora specificata.

Vigili del Fuoco in azione: 882 interventi in una notte

Nella notte di San Silvestro, i Vigili del Fuoco hanno effettuato 882 interventi per incendi provocati dai fuochi d'artificio, con un aumento di 179 interventi rispetto al 2024. La Lombardia ha registrato il numero più alto (142), seguita da Emilia-Romagna (109) e Veneto (103).

Conclusioni

Il report del Capodanno 2025 mette in evidenza una situazione allarmante, con numeri che richiamano l'urgenza di politiche più restrittive sull'uso di fuochi d'artificio. La prevenzione e la sensibilizzazione restano fondamentali per evitare che la notte di festa si trasformi in un bollettino di guerra.