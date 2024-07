Bovalino: mercoledì sera il concerto di "Silvia Mezzanotte" (ex Matia Bazar).

BOVALINO (RC), 29 LUG - Per Bovalino e la sua comunità è un momento molto positivo, infatti dopo l’inaugurazione della nuovissima “Piazza Gaetano Ruffo”, eroe e martire risorgimentale e l’avvio in grande stile della stagione estiva con numerosi eventi e manifestazioni già svolti, stavolta è la Città Metropolitana di Reggio Calabria che viene incontro alle esigenze della comunità bovalinese concedendo, dietro partecipazione dell’Ente al relativo Bando pubblico, un finanziamento per lo svolgimento di una serata avente l’obiettivo di promuovere efficaci azioni di promozione culturale, sociale e turistica del vasto territorio metropolitano.

Quindi, mercoledì sera con inizio alle ore 21.30, in Piazza Camillo Costanzo , grande appuntamento con il concerto di “Silvia Mezzanotte”, voce storica dei Matia Bazar e non nuova a queste latitudini, infatti era stata già a Bovalino nel 2017 per un Master Class, ospite dell’ABC Entertainments & Events del Maestro Costantino Scaglione. Il concerto rientra nell’ambito del programma denominato “IT’S SUMMER TIME BOVALINO-L’ESTATE BOVALINESE 2024”, che contempla un programma veramente corposo e di qualità.

Ma tracciamo un breve profilo si Silvia Mezzanotte, lo facciamo non perché ne abbia bisogno…tutt’altro! ma perché riteniamo giusto dare informazioni dettagliate a chi domani sera sarà presente in piazza per questo evento. Silvia Mezzanotte (Bologna, 22/04/1967) è in possesso di una voce potente ma delicata al tempo stesso, nel periodo 1999-2016 ha alternato la carriera di solista a quella di voce di punta dei Matia Bazar (in due periodi diversi). La sua voce è presente in 4 album del mitico complesso ligure, mentre da solista ha pubblicato 2 album oltre ad aver partecipato a numerose trasmissioni televisive e portato in tour diverse rappresentazioni teatrali. L’apice è stato raggiunto nel 2002 con la vittoria dei Matia Bazar al Festival di Sanremo con la canzone diventata un cult “Messaggio d’amore” Dopo l’abbandono dalla band, Silvia collabora con artisti famosi come Laura Pausini, Francesco De Gregori, Massimo Ranieri ed altri. La sua straordinaria voce è stata la terza della band ligure a calcare i palcoscenici italiani ed internazionali, dopo quella della mitica Antonella Ruggero e di Laura Valente (moglie del compianto Mango). Il 12/08/205 muore Giancarlo Gotzi, leader storico dei Matia Bazar, segue un periodo durante il quale le attività del gruppo subiscono un inevitabile stop. Il 2/02/2016 Silvia Mezzanotte interrompe l’unione con il sodalizio ligure ed intraprende la carriera di solista. In breve, quella di Silvia Mezzanotte è una voce che ha regalato e regala ancora emozioni forti ed infinite che toccano vertici importanti con l’esibizione, per esempio, di “Vacanze romane” o “La vie en rose” di edith Piaf.

Pertanto, appuntamento da non perdere mercoledì con il concerto di Silvia Mezzanotte…per un’estate bovalinese ancora tutta da vivere!

Pasquale Rosaci