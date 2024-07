Bovalino-Eventi: grande successo per lo spettacolo di fine anno della Scuola di ballo “Paso Adelante”

BOVALINO (RC), 10 LUG - E’ stata un’altra serata magica quella che si è vissuta a Bovalino (Rc) la sera del 6 luglio 2024, una serata vissuta al ritmo travolgente della musica e del ballo espressivo e creativo eseguito dai bravissimi ballerini di ogni età che hanno, anche quest’anno, calcato i il palco che l’amministrazione comunale ha messo loro a disposizione in Piazza Camillo Costanzo. L’occasione l’ha creata la Scuola di ballo “Paso Adelante” diretta dalla maestra Mariachiara Cartisano, una scuola che ha ormai creato un feeling particolare e diretto con il pubblico che ogni anno partecipa numeroso al saggio-spettacolo di fine anno.

Eleganza, bravura, armonia e coordinazione artistica, questi gli elementi che sono emersi nel corso della serata e che hanno rapito l’attenzione dei presenti. Ad esibirsi, tutti gli allievi della scuola, dai più grandi ai più piccoli, che si sono cimentati in varie discipline di danza sportiva facendo assaporare al pubblico presente uno spettacolo allegro e dinamico in cui i colori, gli stili e le musiche ricercate, oltre agli sfavillanti costumi, hanno creato un’aria suggestiva ed allegra veramente unica nel suo genere. Quindi, ancora una volta, è emersa l’abilità coreografica e tecnica dell’insegnante Mariachiara Cartisano, coadiuvata dall’altra maestra della scuola, Elisa Cartisano e da altri preziosi collaboratori che hanno saputo creare uno spettacolo dal quale traspare evidente tutta la passione e l’amore per la danza sportiva e non solo.

Ricordiamo che la Scuola “Paso Adelante” della maestra Catisano, ballerina, coreografa e giudice di gara, ha il merito di aver portato a Bovalino la vera danza sportiva espressa in tutte le sue forme e per tutte le età. Infatti sul palco, fra i suoi allievi, si respirava chiaramente la complicità, la passione, la disciplina e la determinazione che da sempre contraddistinguono i loro balli ed i loro spettacoli rendendoli unici ed impeccabili.

Pasquale Rosaci