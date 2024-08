Bovalino-Festa: Al via i festeggiamenti in onore di San Francesco da Paola.

BOVALINO (RC), 08 AGO - A Bovalino (Rc), i prossimi giorni 8-9-10-11 agosto 2024 saranno giornate intense, emozionanti e ricche di appuntamenti, sia di ordine civile che religioso, infatti si svolgeranno i festeggiamenti in onore di San Francesco da Paola, Patrono di Bovalino e protettore della gente di mare. Il primo appuntamento è per questo pomeriggio alle ore 18.30, in Piazza Camillo Costanzo, e quindi presso la Chiesa di San Nicola di Bari, ove giungerà direttamente dal Santuario regionale di Paola dedicato al Santo, la reliquia rappresentata dal cappuccio originale che appartenne a San Francesco di Paola negli anni della sua vita terrena. A seguire, alle ore 19, verrà celebrata una solenne messa che sarà officiata da Padre Domenico Crupi dell’ordine dei Minimi, stesso Ordine del Santo e figlio di Bovalino. La sacra reliquia rimarrà esposta all’interno della Chiesa dall’ 8 all’11 agosto per poi essere portata in processione per le vie cittadine la sera di domenica 11 agosto p.v.. Con questo ulteriore gesto di vicinanza alla comunità bovalinese si rafforzano ancor più i legami tra le comunità di Paola e Bovalino (ricordiamo la presenza del Sindaco di Paola nella passata festa e la visita ricambiata nel corso di questo anno dal Sindaco di Bovalino a Paola).

Per la Festa Patronale 2024 è stato allestito un corposo programma elaborato a cura della Parrocchia San Nicola di Bari per quanto riguarda quello religioso, e dall’Associazione San Francesco di Paola Aps (ex Comitato Festa) per quanto attiene il programma civile. La parte religiosa, dopo i vari momenti dedicati in questi giorni alla novena in onore del Santo, culminerà la sera di domenica 11/08/2024, con inizio alle ore 18.30, con la processione per vie cittadine, questo il percorso: Chiesa-Via Garibaldi-Rione Borgo-Via Principe Amedeo-Piazza Margherita-Corso Umberto I°-Passaggio a livello-Lungomare lato sud-Imbarco lato Malachia-Sbarco lato S. Elena-Lungomare lato nord-Sosta nei pressi della statua e preghiera per la gente di mare-Passaggio a livello- Corso Umberto I°-Via Marco e Luigi Spagnolo-Rientro in Chiesa.

Per la parte civile i momenti clou saranno tanti, ad iniziare proprio dall’ 8/08/2024 con lo spettacolo in Piazza C. Costanzo che avrà luogo a partire dalle ore 21.30 dal titolo “Risate senza frontiere – Festival del Cabaret”, con Rocco Barbaro, Tonino Pironaci, Nonna Cata e Marco Mazzaglia (durante la sera verrà offerto un viaggio a Lourdes a cura dell’Associazione U.N.I.T.A.L.S.I. e dall’Associazione San Francesco di Paola). Venerdì 09/08/2024 con inizio alle 18.30 ci sarà l’avvio ufficiale della spettacolare “Infiorata Bovalinese 2024” seguita dall’apertura degli stand enogastronomici “Bovalino Street Food Festival” e la partecipazione di numerosi Artisti di Strada che gireranno per il paese e non poteva mancare, visto il successo degli anni precedenti, il “Trenino turistico della Città di Gerace” che farà compagnia alla comunità bovalinese per tutto il periodo della festa. Il “Ballo dei Giganti” e l’esibizione degli “Ottopiù Street Band Show” completeranno il programma. Sabato 10/08/2024 il momento saliente della giornata ci sarà la sera, con inizio alle ore 22, con l’esibizione del noto cantante e cantautore Cristiano Malgioglio, un artista che ha saputo rendere celebri molti cantanti con le sue esilaranti canzoni (Importante è finire; Cocktail d’amore; Testardo io; Angelo azzurro; Ancora, ancora, ancora, giusto per citarne alcune). Sempre alle ore 22, sul Lungomare San Francesco di Paola (lato sud), ci sarà lo spettacolo di “Studio 54 Network” alla cui consolle si alterneranno noti Dj come Alex Dattilo Dj ed Evy Dj. Alle ore 01.00 il tanto atteso spettacolo pirotecnico che sarà eseguito dalla premiata ditta del Cav. Luigi Di Matteo di Sant’antimo (Na). A seguire ancora musica con i Dj e distribuzione di gadget.

Ma veniamo all’Infiorata 2024, momento clou della festa che suscita tanta attesa, interesse e passione. I gruppi sono sempre tre: “Il Borgo per l’Infiorata”; “Infiorata Borgo Antico” e “Noi con Voi”, e anche quest’anno si sono superati programmando dei meravigliosi disegni a terra ed a tema, ma non solo, basta alzare gli occhi per rimanere abbagliati da ombrelli con sagome ricamate e disegni colorati di varia natura. I lavori sono già iniziati, come recita un post dell’Associazione “Infiorata Borgo Antico” su facebook: “Ormai ci siamo quasi, manca poco all’infiorata 2024, quest’anno con una bella novità lungo la via del rione Borgo troverete degli addobbi realizzati dai bambini della scuola primaria centro e della scuola primaria borgo di Bovalino. I ragazzi della scuola media, invece, realizzeranno un rosone a terra. Un grazie particolare va a loro e alle loro insegnanti per tutto l’amore che chi hanno messo. I lavori inizieranno alle prime ore del giorno 8 agosto e proseguiranno fino al termine” Titolo del tema: “Sport e Giochi Olimpici-tra miti e leggende” per quanto riguarda l’aspetto civile, mentre per quello religioso è: “San Francesco da Paola tra scienza e fede” Direttore artistico: Rosi Iemma.

L’altro gruppo, “Il Borgo per l’Infiorata”, ha invece sposato il tema dal titolo “Le donne che hanno fatto la storia” Sul percorso (inizio del Borgo) oggetto della processione del Santo saranno raffigurate alcune donne che si sono rese protagoniste nella vita per le loro battaglie e per le loro conquiste e ci riferiamo a: Madre Teresa di Calcutta, Santa Balcita, Rita Levi Montalcini, Alfonsina Strada, Frida khalo ed Emmeline Pankhurst.

Anche il gruppo “Noi con voi”, risulta essere all’opera già da ieri per realizzare nell’area prospicente la Chiesa San Nicola di Bari i bellissimi disegni a tema religioso che riguardano spesso la vita del Santo e più in generale la Fede cristiana nel suo insieme.

In buona sostanza… il menù è servito! Dobbiamo solo camminare per le vie del paese e/o sederci per gioire e godere di questi momenti di festa che San Francesco di Paola ogni anno ci regala. W San Francesco di Paola.