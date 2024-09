Bovalino: Festa Patronale in onore di Maria SS. Immacolata. Stasera importante convegno a 430 anni dal “miracolo”

Si svolgerà oggi, a Bovalino Superiore, un importante appuntamento realizzato nell’ambito dei festeggiamenti patronali in onore di Maria SS. Immacolata (29/08 – 08/09).

L’appuntamento celebrerà anche la ricorrenza del "430° anniversario del miracolo", avvenuto l’8 settembre 1594, quando sotto la Signoria di Sigismondo Loffredo, Bovalino dovette subire un intenso attacco turco (condotto da Scipione Cicala, genovese rinnegato convertito all’islam).

In quell’occasione i turchi espugnarono il castello e diedero fuoco all’intero abitato i cui abitanti, per chiedere l’intercessione dell’Immacolata del flagello, si riunirono in chiesa per pregare. All’improvviso, dopo poco, cominciò a piovere così intensamente che l’acqua riuscì a spegnere l’incendio salvando il luogo e la popolazione dalla distruzione totale, facendo fuggire gli invasori.

Da quel momento la figura di Maria SS. Immacolata venne elevata a Patrona e fu fondata l’Arciconfraternita, ancora attiva tutt’oggi.

Il programma odierno prevede: alle ore 18.00 il Santo Rosario;

alle ore 18.30 la celebrazione Eucaristica presieduta da S.E.R. Monsignor Antonio Staglianò, Presidente della Pontificia Accademia di Teologia e Vescovo Emerito di Noto;

alle ore 21.00, in Piazza Camillo Costanzo II, il Convegno di Studi dal titolo: “Protexi et Protegam Vos”

A porgere i saluti di rito sarà il Parroco di Santa Caterina V.M. di Bovalino Superiore Don Rigobert Elanguì.

A seguire, quelli del Sindaco di Bovalino, Vincenzo Maesano e, subito dopo, sarà diffuso il messaggio del Reverendissimo Padre Massimo Fusarelli, Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori.

Interverranno: la Professoressa Carmela M. Spadaro, Docente di Diritto Medioevale e Moderno, presso l’Università degli Studi “Federico II°” di Napoli che tratterà l’argomento “Turchi, Mori e Francesi nel Mediterraneo tra ‘500 e ‘600. L’assalto del 1594 a Bovalino”;

il Dottor Pasquale Blefari, Storico dell’Arte e Assessore alla Cultura del Comune di Bovalino, oltre che Priore dell’Arciconfraternita Maria SS. Immacolata, che tratterà l’argomento: “L’assalto di Bovalino, dalla leggenda alla storia. Fonti e documenti per un evento realmente accaduto”;

la Professoressa Antonella Bongarzone, Docente di Editoria Digitale presso l’Università per Stranieri di Perugia: “Un inedito sermone di Mons. Raffaele A. Morisciano nella Chiesa Matrice di Bovalino (8/09/1834)”; Padre Francesco Lanzillotta OFM, Parroco di Sant’Antonio di Catanzaro: “Maria che sei Vergine fatta Chiesa”, la devozione dei Frati Minori per la Vergine Immacolata.

Le conclusioni saranno fatte da S.E.R. Monsignor Antonio Staglianò, Presidente della Pontificia Accademia di Teologia. A dare il via all’evento e a moderarlo sarà il Dottor Gianfranco Solferino, Storico dell’Arte, Circolo Studi Storici “Le Calabrie”

Sarà una giornata di fede e cultura, un momento di preghiera comunitaria e studio nel ricordo del miracolo del 1594.

“Continua l’estate bovalinese con i festeggiamenti in onore di Maria SS. Immacolata, Patrona del nostro Borgo storico, inserito tra i “Borghi Autentici d’Italia”. Sono passati 430 anni, e sono stati anni di fede, storia, cultura e tradizioni che raccontano tanto della comunità bovalinese e non solo. Quello di oggi è un appuntamento importantissimo che inizierà con la celebrazione Eucaristica e proseguirà con un interessante convegno cui saranno presenti ospiti illustri. Vi esorto ad intervenire numerosi perché la portata dell’evento lo merita assolutamente, sia per la storia che sarà trattata che per il legame di tutta la comunità bovalinese che si deve rinsaldare sempre più”

Questo il messaggio del Sindaco, Vincenzo Maesano, sulla propria pagina social.