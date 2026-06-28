Bovalino: Inaugurato il nuovo tratto di Lungomare “riqualificato”

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E’ una terrazza sul mare che guarda al futuro. Un nuovo spazio urbano tra bellezza, identità e valorizzazione del territorio

Per i cittadini di Bovalino l’attesa è finalmente finita! Il tratto di lungomare San Francesco di Paola (circa 130 metri) franato la sera del 19 febbraio 2019 a seguito delle forti mareggiate, è stato ultimato e restituito ufficialmente alla cittadinanza. L'inaugurazione di questa infrastruttura, che rappresenta molto più della consegna di un'opera pubblica, è stata molto partecipata. Tantissimi i cittadini confluiti sul posto per esprimere il proprio compiacimento per un’opera attesa alcuni anni e che solo le lungaggini burocratiche hanno, di volta in volta, rimandato. La sua realizzazione è il simbolo di una nuova visione della città, orientata alla riqualificazione urbana, alla valorizzazione del paesaggio e alla creazione di spazi pensati per migliorare la qualità della vita di cittadini e dei visitatori.

Alla cerimonia hanno preso parte autorità civili, militari e religiose, rappresentanti delle istituzioni, amministratori comunali, consiglieri, consulte, garanti comunali, dipendenti dell'ente e numerosi cittadini, testimoni di un momento significativo per il futuro della comunità. Il taglio del nastro è avvenuto subito dopo la benedizione impartita dal parroco della Chiesa San Nicola di Bari, Don Giuseppe Sgarbossa. In prima fila insieme al Sindaco Vincenzo Maesano, l’intera squadra di governo del paese e, come spesso accade, i tanti ragazzi della locale sezione dell’Auser. Subito dopo ci sono stati gli interventi dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Cinzia Cataldo, e quello particolarmente appassionato del Sindaco Maesano.

Particolarmente apprezzata dal pubblico presente l’esibizione dell’artista Laura Calafiore, art-painter e performer, nota per le sue tante partecipazioni a programmi televisivi nazionali. Il suo spettacolo porta in scena la pittura pop Art a ritmo di musica. Un intrattenimento pittorico-mucicale assolutamente unico nel suo genere. Prima della conclusione della serata è stato offerto ai cittadini un sobrio aperitivo pre-cena.

Il nuovo tratto del Lungomare di Bovalino nasce con un obiettivo ben preciso: trasformare un semplice percorso costiero in una vera terrazza panoramica sul Mar Ionio, capace di valorizzare uno dei punti più suggestivi della costa calabrese. L'intervento è stato progettato con linee moderne, colori armoniosi e materiali che si integrano con il paesaggio, offrendo una visuale privilegiata verso Capo Bruzzano e la sua caratteristica conca naturale cui si guarda anche per progetti futuri ed innovativi, soprattutto per l’ambito turistico e commerciale.

L'idea è quella di creare un luogo dove sia possibile passeggiare, praticare sport, rilassarsi o semplicemente ammirare il panorama, rendendo il lungomare un autentico punto di incontro per residenti e turisti. Per una città costiera, come appunto Bovalino, il lungomare rappresenta una delle infrastrutture più importanti ed un polmone vitale per lo sviluppo e la crescita dell’intero territorio che, a questo punto, non si limita solo all’ambito territoriale interno ma guarda con interesse, entusiasmo e fervore anche al benessere dei paesi limitrofi. Infatti, il lungomare non è soltanto uno spazio dedicato al tempo libero, ma anche un elemento strategico per lo sviluppo turistico, economico e sociale.

La nuova configurazione elimina le barriere visive del passato e restituisce centralità al mare, da sempre elemento identitario di Bovalino. La sua realizzazione ha rappresentato un punto fermo dal quale ripartire per garantire al paese un miglioramento ambientale ed una fruibilità maggiore degli spazi pubblici, oltre ad aumentare l'attrattività del territorio. La volontà dell'amministrazione è quella di estendere progressivamente questo modello lungo tutta la fascia costiera, creando un lungomare continuo, moderno e completamente affacciato sul mare.

L'opera inaugurata riguarda un primo tratto di circa 130 metri, ma rappresenta soltanto l'inizio di un progetto molto più ampio. Nei prossimi mesi proseguiranno, infatti, nuovi interventi di riqualificazione urbana, con ulteriori lavori già studiati, elaborati e programmati per ampliare la passeggiata e uniformare tutto il lungomare secondo lo stesso stile architettonico. L'obiettivo finale è realizzare una lunga terrazza panoramica capace di diventare uno dei simboli della città e un punto di riferimento per l'intera costa ionica calabrese.

Uno dei messaggi più significativi emersi durante l'inaugurazione è stato rivolto alle nuove generazioni. Ai ragazzi è stato ricordato che il futuro della città dipende anche dal loro impegno, dalla capacità di partecipare alla vita della comunità e di contribuire con idee, responsabilità e spirito di servizio. L'invito è quello di non restare indifferenti davanti ai problemi del territorio, ma di diventare protagonisti attivi del cambiamento, costruendo una comunità sempre più unita e consapevole. Il nuovo lungomare vuole essere anche uno spazio dedicato a loro: un luogo in cui crescere, incontrarsi, sviluppare il senso di appartenenza e vivere pienamente la propria città.

Dietro il risultato estetico del nuovo lungomare di Bovalino si nasconde un importante lavoro tecnico. Prima della realizzazione della nuova passeggiata è stato infatti necessario intervenire con opere di messa in sicurezza, fondamentali per garantire stabilità, durata e protezione della struttura nel tempo. Si è trattato di investimenti spesso poco visibili agli occhi dei cittadini, ma essenziali affinché un'opera pubblica possa mantenere nel tempo qualità, sicurezza e funzionalità. Questo dimostra come la vera riqualificazione non riguardi soltanto l'aspetto estetico, ma anche la solidità delle infrastrutture.

L'opera rappresenta una nuova idea di spazio pubblico: più aperto, più accogliente e maggiormente integrato con il paesaggio naturale. È un luogo pensato per favorire l'incontro tra persone, valorizzare il patrimonio ambientale e rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini. La convinzione è che investire nella bellezza, nella qualità urbana e nella partecipazione della comunità significhi costruire un futuro migliore per Bovalino, rendendola sempre più attrattiva sia per chi la vive ogni giorno sia per chi la sceglie come meta turistica.

Il nuovo Lungomare di Bovalino non rappresenta soltanto un'opera pubblica appena completata, ma l'inizio di un progetto di trasformazione destinato a cambiare il volto della città. La combinazione tra riqualificazione urbana, valorizzazione del paesaggio, attenzione ai giovani e investimenti nella sicurezza dimostra una visione orientata al lungo periodo. Con questo intervento, Bovalino rafforza la propria identità di città di mare e pone le basi per uno sviluppo turistico e urbano sempre più sostenibile, offrendo ai cittadini uno spazio moderno, funzionale e capace di diventare uno dei luoghi simbolo della comunità.