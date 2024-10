Bovalino: le attività del “terzo settore” al centro dell’incontro promosso dal CSV (Centro Servizi Volontariato) Due Mari e dall’Amministrazione Comunale.

Un importante e significativo incontro, nell’ambito del terzo settore, si è svolto ieri pomeriggio a Bovalino (Rc) presso l’Aula Consiliare del Comune. L’incontro è stato promosso dal Centro Servizio Volontariato (CSV) Due Mari di Reggio Calabria, presente con il suo Direttore Giuseppe Pericone e con Maria Grazia Manti, Responsabile per la Promozione, Orientamento al Volontariato e Animazione territoriale, in collaborazione con il Comune di Bovalino. Ricordiamo che l’evento era stato programmato nello scorso mese di luglio in occasione della manifestazione intitolata “Festa del Volontariato della Jonica 2024” (19-20 luglio 2024), al fine di fare un punto della situazione in merito alle attività poste in essere sul territorio e verificare, di conseguenza, gli eventuali miglioramenti apportati o da apportare nella realizzazione/organizzazione dei vari eventi.

Incentivazione e realizzazione delle idee, necessità di fare rete, miglioramento dell’aspetto conoscitivo delle potenzialità di ciascuna associazione, eliminazione dei problemi esistenti che frenano lo sviluppo delle varie e numerose attività, sono state al centro di un proficuo ed intenso dibattito che si è sviluppato in aula al cospetto delle Istituzioni presenti, delle varie associazioni intervenute e dei numerosi cittadini partecipanti, molti dei quali “Auserini”, giovani che quasi quotidianamente frequentano la sede dell’associazione traendone enorme giovamento soprattutto psicologico.

Per quanto riguarda le Istituzioni erano presenti in aula: la Giunta comunale, con in testa il Sindaco Vincenzo Maesano, che ha porto il saluto di benvenuto e fatto gli onori di casa; le Associazioni come Auser “Noi ci siamo…” di Bovalino; i rappresentanti dei gruppi dell’Infiorata bovalinese; la Caritas diocesana; il “Centro Padre Puglisi” di Bosco Sant’ippolito, presente con Suor Carolina e l’Associazione 5D, presente con il Presidente, Alessandra Polimeno e l’IPF (Istituto per la Famiglia) di Ferruzzano.

L’Associazione Auser “Noi ci siamo…” di Bovalino, presente con il Presidente Avv. Paolo Graziano e con il Responsabile provinciale, Antonio Pecorella, ha evidenziato nel corso dei vari interventi la necessità di continuare a sviluppare le tante attività sociali e civili quali l’allestimento periodico del banco alimentare; il trasporto degli anziani che vengono accompagnati al centro vaccinazioni ed al centro dialisi per chi ne ha assoluto bisogno; il dopo scuola svolto a favore dei ragazzi indigenti; le visite periodiche effettuate al centro neurolesi che si trova presso l’Ospedale Civile di Locri ecc…

Significativo e di spessore sociale il messaggio postato sulla propria pagina facebook dall’Associazione Auser “Noi ci siamo…” di Bovalino, e che riportiamo integralmente di seguito: “Su invito del CSV (centro servizi per il volontariato) oggi, nella sede del comune di Bovalino, si è tenuto l'incontro con i presidenti, i membri dei direttivi e i volontari delle principali associazioni dell'ambito territoriale di Locri. All'incontro, molto partecipato, è stato proiettato il video della festa del volontariato inclusivo della scorsa estate, abbiamo rivissuto le emozioni di due serate culturali intense e suggestive dove insieme ai nostri ragazzi speciali siamo stati spettatori e protagonisti. L'intento della visione del video era quello di ragionare sui punti cruciali, fare un bilancio delle criticità per dare un seguito ottimizzato e allargare gli orizzonti. A questo riguardo ci è stato proposto un questionario sul quale esprimere bisogni, idee, aspettative e desideri. Le idee sono tante e la nostra disponibilità anche, ci auguriamo di migliorare sempre e di coinvolgere più persone perchè l'unione fa la forza e i forti possono vincere contro ogni discriminazione e abbandono sociale. Grazie a Maria Grazia e Giuseppe per questa giornata di ascolto, come sempre attenti alle nostre perplessità”

Anche il primo cittadino del Comune di Bovalino, Vincenzo Maesano, ha voluto esprimere con un post il suo personale compiacimento per l’evento svolto: “Riprende il cammino con le associazioni del territorio in sinergia con il Centro Servizi Volontariato (CSV). Al CSV e a tutte le associazioni un augurio di buon lavoro. L’Amministrazione comunale sarà sempre al vostro fianco”