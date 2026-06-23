Bovalino-Rotary Club Locri: Grande successo del “Candlelight Concert 2026”

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Il Rotary Club Locri celebra Lucio Dalla tra musica, solidarietà e bellezza paesaggistica. Sold out per il concerto benefico promosso dal Rotary Club Locri nel suggestivo scenario del Castello di Bovalino Superiore.

Una serata capace di unire emozione, cultura e impegno sociale. Il 21 giugno 2026, in occasione del solstizio d’estate, il Castello di Bovalino Superiore, affacciato su Largo Castello nel cuore del borgo storico riconosciuto tra i Borghi Autentici d’Italia, si è trasformato in uno scenario incantato per il “Candlelight Concert 2026 - Tributo a Lucio Dalla”.

L’evento, promosso dal Rotary Club Locri presieduto dall'Avv. Roberto Trimboli, con il patrocinio del Comune di Bovalino guidato dal sindaco, Avv. Vincenzo Maesano, ha registrato il tutto esaurito già in prevendita, confermando il forte interesse del pubblico per iniziative che coniugano spettacolo e solidarietà. E’ stato un sentito tributo dedicato ad uno degli artisti italiani più eclettici ed amati del panorama nazionale della musica leggera italiana…Lucio Dalla. Ad impreziosire la serata ha contribuito fortemente la location del Largo Castello di Bovalino Superiore, un’area illuminata da oltre duemila candele che hanno reso l’atmosfera unica, intima e suggestiva che ha accompagnato il pubblico in un viaggio attraverso le più celebri composizioni di Lucio Dalla, uno dei più grandi cantautori della musica italiana.

Ad interpretare i suoi capolavori è stato un raffinato ensemble composto da quartetto d’archi e pianoforte, con arrangiamenti cameristici realizzati per valorizzare la profondità poetica e musicale di brani immortali come: Caruso. Piazza grande, la Sera dei miracoli, Futura, 4 marzo 1943 (data di nascita di Lucio Dalla) e l'anno che verrà. Le note hanno risuonato tra le antiche mura del castello, regalando agli spettatori un’esperienza coinvolgente e intensa, capace di far rivivere ricordi ed emozioni legati a canzoni che hanno segnato intere generazioni e che sono, ancora, propositivamente attuali.

In evidenza, nel corso della serata, la Rotary Foundation che è stata al centro dell’iniziativa benefica che, oltre all’aspetto artistico, ha avuto una forte e partecipata finalità solidale. Infatti, l’intero ricavato del concerto è stato destinato alla Rotary Foundation, il braccio operativo internazionale del Rotary che finanzia progetti umanitari in tutto il mondo. La fondazione sostiene da anni iniziative di grande impatto sociale, tra cui la storica campagna End Polio Now per l’eradicazione della poliomielite, programmi dedicati all’istruzione, alla salute, alla pace e all’accesso all’acqua potabile nelle aree più fragili del pianeta. La Rotary Foundation è considerata una delle organizzazioni filantropiche più affidabili a livello internazionale grazie agli elevati standard di trasparenza, responsabilità e gestione delle risorse, elementi che ne fanno un punto di riferimento per milioni di volontari nel mondo.

Stiamo parlando di un’organizzazione curata in ogni dettaglio e, a testimonianza di ciò, lo dimostrano i numerosi apprezzamenti ricevuti dagli organizzatori per l’attenzione riservata a ogni aspetto della manifestazione. Dalla scelta della location, all’allestimento scenografico, fino all’accoglienza riservata agli ospiti. Particolarmente apprezzato il contributo di Afrodite Beach Village, con Antonio e Celeste che hanno accolto il pubblico attraverso un elegante spazio beverage dedicato agli spettatori.

A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza è stata la presenza della voce narrante che, attraverso racconti e approfondimenti sui testi delle canzoni, ha accompagnato il pubblico alla scoperta dell’universo artistico di Lucio Dalla. Un valore aggiunto che ha permesso agli spettatori di riscoprire il significato profondo di brani che continuano a emozionare dopo decenni.

La serata ha avuto anche una dedica speciale, Francesco Socievole, Pdc del Rotary che ha lasciato questa vita terrena proprio nel giorno del Concert. Francesco Socievole è stato una figura ed un punto di riferimento nel Distretto Rotary, oltre ad essere uno storico sostenitore della Rotary Foundation. Per questo motivo il Rotary Club Locri ha deciso di dedicare l’intera raccolta benefica della serata alla sua memoria, trasformando l’evento in un momento di ricordo e riconoscenza verso una persona che ha incarnato i valori del servizio, della generosità e dell’impegno verso la comunità.

Il successo del “Candlelight Concert” di Bovalino conferma il valore delle iniziative culturali capaci di promuovere il territorio e, allo stesso tempo, sostenere importanti cause benefiche. Tra la magia delle candele, la bellezza del Castello di Bovalino Superiore, l’omaggio alla musica di Lucio Dalla e la missione della Rotary Foundation, la serata ha rappresentato un esempio concreto di come arte e solidarietà possano incontrarsi, generando emozioni autentiche e lasciando un segno positivo nella comunità. Un evento che il pubblico ricorderà a lungo e che rafforza il ruolo del Rotary Club Locri come promotore di cultura, partecipazione e servizio sul territorio.

(Fonte immagine e video: pagina facebook di Lisa Ferrò)