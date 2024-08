Bovalino: Venerdì 30 agosto il concerto di Silvia Mezzanotte (solista ed ex voce dei Matia Bazar).

BOVALINO (RC), 28 AGO -



Si va verso la conclusione dell’estate Bovalinese 2024, estate contraddistinta dal titolo “It’s Summer Time”, un programma di eventi che hanno avuto inizio nello scorso mese di giugno e che terminerà nella prima decade del mese di settembre con lo svolgimento della festa in onore di Maria SS. Immacolata che si terrà dal giorno 29 agosto all’8 settembre 2024 a Bovalino Superiore.

In questa occasione sarà celebrato il 430° anniversario dal miracolo avvenuto nel 1594 quando le flotte turchesche assalirono e incendiarono l’area in cui sorgeva l’attuale Bovalino Superiore.

Si è trattato di un intenso programma allestito dal Comune di Bovalino, in sinergia con la locale Pro Loco, la Parrocchia San Nicola di Bari, l’Associazione San Francesco di Paola Bovalino Aps, la Consulta Giovanile e la Consulta delle Associazioni.

A questi si sono naturalmente affiancate numerose attività imprenditoriali e commerciali del territorio che hanno consentito di ottenere un notevole successo sia in termini di pubblico che di gradimento.



Il programma allestito ha toccato vari ambiti: musica, cultura, arte, sport e tradizioni.

Eloquente il messaggio postato in questi giorni dal Sindaco di Bovalino, Vincenzo Maesano:



“L’estate bovalinese non è ancora terminata! Tanti sono stati gli appuntamenti che hanno allietato le serate ma ci aspettano altri eventi molto belli. Così venerdì 30 agosto 2024, in Piazza Camillo Costanzo, ospiteremo la grande artista SILVIA MEZZANOTTE (ex voce dei Matia Bazar). Non mancate perché sarà uno spettacolo di valore assoluto e potremmo divertirci con altre attrazioni che stiamo programmando per tutti voi!”

Quindi appuntamento per venerdì sera 30 agosto a partire dalle ore 21.30… non mancate!

Pasquale Rosaci