Brescia, aggredisce due bambini in un parco pubblico: arrestato un 29enne

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Paura in un'area verde cittadina: coinvolto anche un bambino di soli 3 anni

Momenti di forte tensione e paura in un parco pubblico di Brescia, dove due bambini sono stati vittime di una grave aggressione. Un uomo di 29 anni è stato fermato e successivamente arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver aggredito due minori che si trovavano nell'area verde insieme alle rispettive famiglie.

L'episodio ha scosso profondamente i presenti e ha riportato l'attenzione sul tema della sicurezza nei parchi pubblici, luoghi frequentati quotidianamente da famiglie e bambini.

La ricostruzione dei fatti

Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, il 29enne, cittadino nigeriano regolarmente presente sul territorio italiano, avrebbe avvicinato improvvisamente due bambini presenti nel parco.

Il primo minore sarebbe stato afferrato per il collo, ma sarebbe riuscito a divincolarsi e a fuggire prima che la situazione degenerasse ulteriormente. Ben più grave quanto accaduto poco dopo al secondo bambino, un piccolo di appena 3 anni, che sarebbe stato preso con forza per il collo e strattonato violentemente.

Gli inquirenti parlano di un presunto tentativo di strangolamento, circostanza che ha immediatamente fatto scattare l'allarme tra i presenti e richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Decisivo l'intervento dei presenti e delle forze dell'ordine

La pronta reazione delle persone presenti nel parco avrebbe contribuito a evitare conseguenze ancora più gravi. Dopo la segnalazione al numero di emergenza, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno fermato il presunto aggressore e avviato gli accertamenti necessari per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'accaduto.

L'uomo è stato quindi arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria competente.

Le indagini proseguono

Le autorità stanno ora approfondendo tutti gli aspetti della vicenda per comprendere le motivazioni che avrebbero portato all'aggressione e per verificare eventuali ulteriori responsabilità.

Particolare attenzione è rivolta alle testimonianze delle persone presenti al momento dei fatti e agli eventuali sistemi di videosorveglianza presenti nelle vicinanze, che potrebbero fornire elementi utili alle indagini.

Comunità sotto shock

L'episodio ha suscitato forte preoccupazione a Brescia, soprattutto tra le famiglie che frequentano abitualmente i parchi cittadini. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla necessità di garantire maggiore sicurezza negli spazi pubblici dedicati ai più piccoli e di assicurare controlli adeguati nelle aree maggiormente frequentate.

Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento dei presenti e delle forze dell'ordine, la situazione è stata rapidamente riportata sotto controllo, evitando conseguenze che avrebbero potuto essere ancora più drammatiche.

Presunzione di innocenza

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione italiana e della normativa vigente in materia di presunzione di innocenza, tutti gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna.