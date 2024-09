Brescia-Frosinone 4-0, Mister Vivarini amareggiato: "abbiamo sbagliato mentalità, serve una reazione (Video)

Frosinone, Mister Vivarini deluso: “Aspetto mentale da migliorare, prestazione inaccettabile”

Nella sfida tra Brescia e Frosinone, conclusasi con una sconfitta per la squadra ciociara, Mister Vivarini non nasconde la sua delusione nel post-partita. “Non c'erano segnali che potessero far presagire una prestazione così sottotono,” ha commentato il tecnico, visibilmente amareggiato per l'atteggiamento dei suoi giocatori.

Analisi del match: mentalità e approccio sbagliato

“Non ho letto in anticipo questo tipo di problema,” continua Vivarini, sottolineando che la squadra si era preparata al meglio nelle due settimane precedenti, lavorando duramente sull'aspetto tattico. Tuttavia, è stato l'atteggiamento mentale a tradire il Frosinone: “Non è la prima volta che ci capita. Abbiamo già avuto altre partite in cui siamo entrati in campo con la stessa mancanza di cattiveria e determinazione.”

Vivarini fa una chiara autocritica e ammette che, nonostante il lavoro tattico svolto in allenamento, il problema principale della squadra è la mancanza di concentrazione e motivazione: “Se non entri in campo con la giusta determinazione, finisci per fare tutto con leggerezza, ed è proprio ciò che è successo oggi.”

Errori evitabili e gol subiti: una questione di grinta

Nel corso del suo intervento, l'allenatore del Frosinone analizza anche gli episodi chiave della partita: “Abbiamo subito due gol evitabili. Sul primo, abbiamo difeso male su calcio d’angolo, mentre sul secondo non siamo stati sufficientemente aggressivi. Il terzo gol è un altro esempio di mancanza di cattiveria.”

Per Vivarini, la chiave del problema è nella mentalità della squadra: “Non è che i giocatori non sappiano cosa fare, il problema è che non siamo mentalmente concentrati. Dobbiamo assolutamente cambiare registro.”

Obiettivi futuri e svolta immediata

Nonostante la delusione, Vivarini guarda avanti e incita la squadra a reagire: “Il Frosinone è tutt'altra cosa, e dobbiamo dimostrarlo il prima possibile. Oggi mi aspettavo una partita completamente diversa, perché abbiamo tutte le potenzialità per farla. Ora dobbiamo subito voltare pagina e dare il meglio di noi nelle prossime partite.”

Il tecnico non cerca alibi e chiede una reazione immediata già dai prossimi impegni, consapevole che solo con una mentalità diversa il Frosinone potrà tornare a esprimere il proprio potenziale.