Calabria. Conflitto in Cattedra: Lite tra Docenti al Liceo "Giovanni Colosimo" intervento dei Carabinieri

CORIGLIANO ROSSANO – Un evento inusuale ha turbato la routine del prestigioso Liceo Classico "Giovanni Colosimo". Un insegnante di lettere, le cui generalità non sono state divulgate, è stato protagonista di un'accesa disputa che ha visto coinvolta una collega di sostegno. Secondo quanto riportato da testimoni oculari, la discussione ha preso una piega inattesa quando il docente ha iniziato a lanciare oggetti contro la collega.

Le cause del contendere rimangono sconosciute, ma l'episodio ha suscitato non poco clamore tra studenti e personale scolastico, che hanno assistito all'evento. La tensione crescente ha reso necessario l'intervento dei carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano, prontamente intervenuti per sedare gli animi e garantire la sicurezza.

Fortunatamente, nonostante la scena possa aver avuto i contorni di un film, non si registrano feriti. L'insegnante al centro dell'incidente non ha riportato lesioni, ma l'accaduto ha lasciato un senso di smarrimento e preoccupazione tra i muri dell'istituzione.

Gli inquirenti si sono attivati per far luce sulla situazione, sebbene fino a questo momento non sia stata presentata alcuna denuncia formale alle autorità competenti. Resta da capire se l'incidente avrà delle ripercussioni disciplinari per i diretti interessati o se sarà possibile ricucire lo strappo attraverso un dialogo costruttivo.

La comunità scolastica, ancora scossa, spera in una pronta risoluzione che permetta di lasciare questo spiacevole episodio alle spalle, ribadendo il messaggio che la scuola dovrebbe essere luogo di crescita e di insegnamento non solo accademico ma anche e soprattutto umano. (Ansa) (Immagine archivio)