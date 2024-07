Tragico incidente sulla SS106: giovane finanziere perde la vita in Scontro auto-moto nella locride

MARINA DI GIOIOSA JONICA (LOCRIDE) – Un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Marina di Gioiosa Jonica nella tarda mattinata di oggi. Sulla famigerata strada statale 106, conosciuta tristemente come la "strada della morte," ha perso la vita un giovane finanziere.

La vittima è Eugenio Lupo, un militare della Guardia di Finanza di 28 anni, originario della Sicilia e in servizio nella Squadriglia navale della Guardia di Finanza di Roccella Ionica. Lupo stava guidando una moto di grossa cilindrata quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un'auto.

Le conseguenze dell'incidente sono state devastanti. Nonostante i soccorsi siano giunti rapidamente sul luogo dell'impatto, le gravissime lesioni riportate in più parti del corpo hanno causato il decesso del giovane poco dopo l'incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e i Carabinieri per effettuare i rilievi di legge e stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.

La Procura di Locri ha immediatamente disposto il sequestro preventivo dei veicoli coinvolti, dando avvio a un'inchiesta per chiarire le responsabilità dell'incidente.

L'intera comunità della Locride, così come i colleghi di Lupo, si stringe nel dolore per la perdita di un giovane che ha dedicato la sua vita al servizio della sicurezza pubblica. Questo ennesimo incidente sulla SS106 riaccende i riflettori sulla pericolosità di questa arteria stradale, ribadendo l'urgenza di interventi strutturali e misure di sicurezza per prevenire ulteriori tragedie.