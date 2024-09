Calcio. Catanzaro-Carrarese, i giallorossi alla ricerca della prima vittoria. Le probabili formazioni

Mister Caserta riproporrà il 3-5-2 in attesa di avere tutti gli elementi a pieno regime dopo la sosta della prossima settimana

Un Catanzaro uscito malconcio dal “Manuzzi” di Cesena cercherà oggi con la Carrarese di conquistare i 3 punti non tanto per dare respiro ad una classifica che comincia ad essere un po' asfittica, quanto per dare morale alla squadra e all’intero ambiente prima della sosta prevista per l’impegno della Nazionale.

In attesa che gli ultimi arrivati in casa giallorossa s’integrino al resto del gruppo e facciano capire quali siano le loro reali condizioni fisiche, il tecnico opterà per uno schieramento che non dovrebbe discostarsi di molto da quello sceso in campo nelle precedenti uscite dei giallorossi.

In difesa Scognamillo dovrebbe essere preferito a Brighenti con Antonini e Bonini confermati. A centrocampo ci dovrebbe essere anche la riconferma di Pagano in appoggio a Petriccione e Pontisso che dovrebbe essere preferito a Pompetti.

Come esterni di centrocampo Cassandro a destra e Turicchia sul versante opposto che dovrebbe essere preferito a Ceresoli. A formare la coppia avanzata il duo Iemmello-Biasci.

I toscani dell’ex Calabro che arrivano in Calabria con un punto in più in graduatoria frutto di una vittoria e due sconfitte, scenderanno in campo con il modulo 3-4-2-1.

Gli azzurri avranno l’obiettivo di uscire indenni dal “Ceravolo” che oggi non avrà lo stesso colpo d’occhio delle gare precedenti. La recente sconfitta in terra romagnola evidentemente non è stata completamente digerita da una buona parte dei tifosi.

Tra le fila della Carrarese gli ex giallorossi Bleve in porta e Imperiale.

Le probabili formazioni

CATANZARO (3-5-2):

Pigliacelli, Scognamillo, Antonini, Bonini, Turicchia, Petriccione, Pontisso, Pagano, Cassandro, Iemmello, Biasci. All. Caserta.

CARRARESE (3-4-2-1):

Bleve, Coppolaro, Illanes, Imperiale, Zanon, Schiavi, Giovane, Cicconi, Finotto, Panico, Capello. All. Calabro.

foto tratta dal web

Maurizio Martino