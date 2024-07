Calcio. Cremonese - Catanzaro biglietti semifinale di ritorno dei playoff: ecco le modalità di acquisto, tutti i dettagli

Biglietti semifinale di ritorno dei playoff: le modalità di acquisto. In occasione della gara di ritorno della semifinale playoff, in programma allo stadio “Zini” sabato 25 maggio, alle ore 20.30, la vendita dei biglietti per poter accedere all’evento sarà articolata nelle seguenti 3 fasi:

TIPOLOGIA

PERIODO

FASE 1

PRELAZIONE ABBONATI 23/24

DAL 13 AL 19 MAGGIO

FASE 2

LIBERA VENDITA

DAL 20 AL 25 MAGGIO

FASE 3

VENDITA SETTORE OSPITI “CURVA NORD

SARA’ STABILITO DAL G.O.S



NB: scorri l’articolo per i dettagli

FASE 1 – PRELAZIONE ABBONATI 23/24

dalle ore 10:00 di lunedì 13 maggio e fino alle ore 23:59 di domenica 19 maggio

Prelazione riservata agli abbonati sul proprio posto. Gli abbonati della presente stagione 23/24, esercitando la prelazione nel periodo indicato potranno acquistare il tagliando per il medesimo posto assegnato in campionato.

Durante il periodo di prelazione non sarà possibile il cambio di settore e/o posto.

Durante il periodo di prelazione non sarà consentito l’acquisto di biglietti per i non abbonati che dovranno obbligatoriamente attendere la Fase 2 di Libera Vendita.

I titolari di abbonamenti emessi con tariffa OMAGGIO DIV ABILE 100 e OMAGGIO ACC DIV ABILE 100 potranno rivolgersi alla biglietteria (a mezzo mail [email protected] oppure chiamando, in orari di ufficio, il numero 0372 434016 interno 6 o 0372 1664134) per esercitare la prelazione.

I titolari di abbonamenti emessi con tariffa RIDOTTO DIV ABILE 50-99 e RIDOTTO ACC DIV ABILE 50-99 potranno acquistare il biglietto mediante le modalità della FASE 1 qui descritta.

I titolari di abbonamenti emessi con tariffa RIDOTTO SOCIETA’ e OMAGGIO ORGANIZZATORE potranno rivolgersi alla biglietteria (a mezzo mail [email protected] oppure chiamando, in orari di ufficio, il numero 0372 434016 interno 6 o 0372 1664134) per esercitare la prelazione.

DOVE POSSO ACQUISTARE IL BIGLIETTO IN PRELAZIONE?

La prelazione potrà essere esercitata, negli orari e nel periodo indicati presso i seguenti canali di vendita (medesimi canali del campionato):

ONLINE sul sito https://sport.ticketone.it/search

RICEVITORIE ABILITATE

Ricevitorie di Cremona e provincia:

– Bar Tabaccheria “al Ranch” (via Persico 22, Cremona)

– Mondadori Point (via IV Novembre, Soresina)

– Tabaccheria Maldussi (via Felice Cavallotti – Piadena Drizzona)

– Bar Tabaccheria “Armonia” (via del Giordano 115, Cremona)

– Nikola Gjokeja Planetwin365 PlanetPay (viale Trento e Trieste 136, Cremona)

Ulteriori punti vendita sono altresì ricercabili attraverso il seguente link: https://www.ticketone.it/help/outlets/

QUANTO COSTA IL BIGLIETTO?

L’abbonato alla stagione 23/24 avrà la possibilità di acquistare il biglietto ad un prezzo agevolato: il sistema abbinerà direttamente la tariffa riservata in relazione all’abbonamento stagionale sottoscritto.

NOTE OPERATIVE:

Per poter esercitare la prelazione sarà necessario presentare la Cremo Card su cui è caricato l’abbonamento.

Per gli abbonamenti che sono stati ceduti ad altro titolare, la prelazione rimane in capo al primo acquirente (colui che ha acquistato l’abbonamento in origine).

I biglietti verranno rilasciati solo in formato cartaceo o PDF (via mail, senza obbligo di stampa). NON SARÀ POSSIBILE IL CARICAMENTO DIGITALE SU CREMO CARD.

FASE 2 – LIBERA VENDITA

dalle ore 16:30 di lunedì 20 maggio, fino sabato 25 maggio in orario da definire

(il termine orario sarà definito in sede di G.O.S. e comunicato successivamente)

Saranno messi in vendita, acquistabili da qualsiasi tifoso grigiorosso, i posti liberi da abbonamento e quelli su quali non è stata esercitata la prelazione. I biglietti in libera vendita potranno essere acquistati ESCLUSIVAMENTE PRESSO LE BIGLIETTERIE dello stadio Zini nei seguenti orari:

Lunedì 20 maggio dalle ore 16:30 alle ore 19:30

Martedì 21 maggio dalle ore 16:30 alle ore 19:30

Mercoledì 22 maggio dalle ore 16:30 alle ore 19:30

Giovedì 23 maggio dalle ore 16:30 alle ore 19:30

Venerdì 24 maggio dalle ore 16:30 alle ore 19:30

Sabato 25 maggio (giorno gara) l’orario sarà definito in sede di GOS



QUANTO COSTA IL BIGLIETTO?

NOTE OPERATIVE:

Per acquistare il tagliando è necessario presentare originale o fotocopia leggibile di un documento di identità (carta d’identità, passaporto, patente).

Ogni singolo acquirente potrà acquistare MAX 5 tagliandi per volta (comprati i quali dovrà rimettersi in fila)

Si comunica che l’O.N.M.S. e/o il G.O.S. potrebbero porre limitazioni sui tagliandi di Libera Vendita. In tal caso le stesse saranno prontamente comunicate sia a mezzo stampa sia attraverso i canali telematici che si inviata a tenere monitorato

In caso di “SOLD OUT” dell’impianto, la Libera Vendita sarà interrotta dandone pronta comunicazione

Persone disabili NON DEAMBULANTI:

come durante campionato, la richiesta di accredito, per sé e per il proprio SINGOLO accompagnatore, dovrà essere inviata tramite l’apposito link presente sul sito www.uscremonese.it – BIGLIETTI GRATUITI PER PERSONE CON DISABILITA’ ED ACCOMPAGNATORE IN STALLI RISERVATI NEI VARI SETTORI DELLO STADIO

NOTA:

E’ concesso alla persona con disabilità l’accesso ad un SINGOLO ACCOMPAGNATORE MAGGIORENNE

Persone con disabilità pari al 100% DEAMBULANTI:

come durante campionato, la richiesta di accredito, per sé ed il proprio SINGOLO accompagnatore (se aventi diritto all’assistenza continua, come da certificato di invalidità), dovrà essere inviata tramite l’apposito link presente sul sito www.uscremonese.it

– BIGLIETTI GRATUITI PER PERSONE CON DISABILITA’ ED ACCOMPAGNATORE (se avente diritto) in apposita area del settore TRIBUNA DISTINTI

NOTA:

Per ciascuna persona con disabilità – se avente se diritto all’assistenza continua, come da certificato di invalidità – sarà concesso l’accesso a un SINGOLO ACCOMPAGNATORE MAGGIORENNE

Persone con disabilità compresa TRA IL 50% E IL 99%:

per questi utenti sono previsti biglietti a PREZZO SPECIALE sia per la persona con disabilità che per il relativo accompagnatore (se aventi diritto, come da certificato di invalidità).

L’acquisto del biglietto sarà possibile SOLO presso le biglietterie dello stadio Zini (vedi giorni ed orari sopra indicati).

Occorrerà presentarsi muniti di documento di identità e previa presentazione del certificato di invalidità su cui sia chiaramente riportata la percentuale di invalidità e specificata la necessità dell’assistenza continua (accompagnatore).

QUANTO COSTA IL BIGLIETTO?

NOTE:

A ciascua persona con disabilità che necessità di assistenza continua, sarà concesso un SINGOLO ACCOMPAGNATORE MAGGIORENNE

Un eventuale accompagnatore non previsto nel certificato di invalidità pagherà la tariffa standard prevista per il settore prescelto secondo genere ed età del medesimo.

FASE 3 – VENDITA SETTORE OSPITI (CURVA NORD)

L’inizio della Vendita del Settore Ospiti (Curva Nord) inizierà in ossequio alle indicazioni ricevute dal G.O.S. e terminerà, in ogni caso, alle ore 19:00 di venerdì 24 maggio

DOVE POSSO ACQUISTARE?

I biglietti potranno essere acquistatipresso i seguenti canali di vendita:

ONLINE sul sito https://sport.ticketone.it/search

RICEVITORIE ABILITATE

QUANTO COSTA IL BIGLIETTO?





TARIFFA RIDOTTO: riservata a DONNE, OVER 65 (COMPIUTI AL GIORNO DELLA GARA)

TARIFFA GIOVANE: riservata a RAGAZZI fino ai 18 anni NON COMPIUTI AL GIORNO DELLA GARA

NOTA OPERATIVA:

Si comunica che l’O.N.M.S. e/o il G.O.S. potrebbero porre limitazioni alla vendita dei tagliandi del Settore Ospiti. Tali limitazioni, se presenti, prontamente comunicate sia a mezzo stampa sia attraverso i canali telematici della Nostra Società e della Società ospitata.

INFORMAZIONI E/O NECESSITA’ PARTICOLARI

Per qualsiasi informazione si prega di rivolgersi ESCLUSIVAMENTE ai seguenti contatti:

[email protected]

Telefono: 0372 434016 – interno 6 oppure 0372 1664134 (ore ufficio e orari apertura sportelli)