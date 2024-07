Calcio. Tramonto Rosso-Blu: Crotone nella tempesta prima del match con la neo-promossa Juve Stabia

Crisi Crotone: Mister Zauli affronta il nodo dei Playoff con una squadra alla ricerca di sé stessa

CROTONE - La vigilia del match tra Juve Stabia e Crotone si tinge di grigio per la squadra calabrese. A pochi giorni dall'importante incontro, il mister Zauli cerca di scuotere l'ambiente, ma il cammino recente della squadra non lascia spazio a facili ottimismi.

Durante l'ultima conferenza stampa, la tensione era palpabile. Le domande dei giornalisti hanno messo in luce un Crotone che si aggrappa alla possibilità di un posto nei play-off con le unghie e con i denti, ma che sembra aver perso quella coesione e quella brillantezza che lo avevano contraddistinto all'inizio del campionato.

"La squadra non si sta esprimendo al proprio potenziale," ha ammesso un Mister Zauli visibilmente provato, aggiungendo che "gli errori commessi non possono essere ignorati, e ora ci troviamo a pagare un prezzo alto in termini di posizione in classifica e di morale."

Gli sguardi si sono poi rivolti alle problematiche fisiche che affliggono alcuni dei giocatori chiave. Tra allenamenti incompleti e fastidi muscolari, la preparazione al match sembra tutto tranne che ottimale. "Ogni assenza si sente, e purtroppo ci stiamo confrontando con una realtà che ci impone di fare i conti con queste difficoltà," ha detto Zauli.

Nonostante la conferma di un Crotone già matematicamente al sicuro dal rischio dei playout, grazie anche agli scontri diretti a favore, l'umore non sembra risollevarsi. La certezza di non retrocedere non compensa la delusione di un finale di stagione che vede i pitagorici lottare per obiettivi ben diversi da quelli prefissati ad agosto.

Il tecnico ha poi toccato il tema delicato degli episodi extracalcistici che hanno coinvolto la squadra, esprimendo il suo disappunto e la preoccupazione per il clima che si è venuto a creare. "Sono eventi che vanno oltre il calcio e che colpiscono il nucleo della squadra, il suo spirito," ha dichiarato con un tono che trasuda amarezza.

L'incontro con la Juve Stabia, promossa in serie B con largo anticipo, rappresenta per il Crotone non solo una partita di calcio ma un vero e proprio banco di prova caratteriale. "Dobbiamo dimostrare di essere all'altezza non solo come giocatori ma come uomini. Questa è la sfida che ci attende," ha sottolineato Mister Zauli.

La situazione del Crotone, quindi, si complica. Le prestazioni sottotono, gli infortuni e un clima generale di incertezza sembrano avere la meglio. La speranza è l'ultima a morire, ma per il Crotone la strada verso la redenzione passa attraverso una serie di ostacoli che sembrano, al momento, piuttosto ardui da superare.

Il match di lunedì sera contro la Juve Stabia si prospetta quindi più come un passaggio obbligato che come un'occasione di riscatto. La domanda che tutti si pongono è semplice: il Crotone avrà la forza di reagire? Mister Zauli e i suoi sono chiamati a rispondere sul campo, là dove le parole cedono il passo ai fatti.

Video integrale di Mister Zauli in vista di Juve Stabia Vs Crotone