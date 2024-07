Calcio. Morleo si presenta: 'Felice di essere al Catanzaro" (Video)

Calcio. Entusiasmo e gratitudine: le prime parole di Morleo come nuovo giocatore dell'US Catanzaro (Video)

CATANZARO - Il nuovo acquisto dell'US Catanzaro, Morleo, ha espresso la sua gioia e gratitudine per la sua nuova avventura calcistica durante la sua prima intervista ufficiale. Ecco cosa ha dichiarato:

"Ho iniziato a giocare nella squadra del mio paese a Rosta e, all'età di 13 anni, sono passato alla Juve. Ho trascorso sei anni e mezzo bellissimi, che mi hanno fatto crescere tanto sia come calciatore che come ragazzo. Due anni fa, ho giocato sei mesi al Chisola nel girone A di Serie D, per poi passare la scorsa stagione al Trapani. È stata una stagione bellissima: siamo riusciti a vincere il campionato e la Coppa Italia. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i miei ex compagni e il direttore del Trapani per tutta la stagione passata. La Juve mi ha dato tanto, anche perché ho cambiato spesso allenatori, ognuno dei quali mi ha dato qualcosa. Ho conosciuto compagni che sono diventati poi amici che sento tutt'ora molto spesso.

Il mio arrivo a Catanzaro si è concretizzato proprio nelle ultime settimane, ma tutto parte da una trattativa che in realtà va avanti da diversi mesi. Sono molto contento di essere finalmente riuscito ad arrivare qui. Ho sempre giocato come centrocampista, ma dalla scorsa stagione e anche un pezzo della precedente, ho ricoperto il ruolo di terzino, come avevo già fatto qualche volta alla Juve. Questo ruolo mi piace tanto: sono mancino di piede, quindi terzino sinistro, e mi trovo molto bene in quel ruolo.

Di Catanzaro me ne hanno parlato tutti bene, a partire dal mio capitano dell'anno scorso, Sergio Sabatino, che ha passato qua diverse stagioni. Lui subito me ne ha parlato bene quando ha saputo di questa cosa. Tutti quelli con cui ho parlato ne parlano molto bene, e i risultati delle stagioni appena passate parlano da soli. Sono molto contento di essere qua."

Con queste parole piene di entusiasmo, Morleo si prepara a dare il meglio di sé per il Catanzaro, sperando di contribuire ai successi futuri della squadra.