Calcio. Preliminare Playoff, Catanzaro – Brescia: al via alla vendita libera, i dettagli

Calcio. Playoff, Catanzaro – Brescia: oggi il via alla vendita libera, i dettagli

Comincerà oggi la vendita libera dei tagliandi rimasti per la gara dei play off Catanzaro – Brescia, dopo la prelazione esercitata dagli abbonati. Dalle ore 9:00 in poi e fino a sabato 18/05/2024, alle ore 20:30, i ticket si potranno acquistare in modalità on line su https://uscatanzaro1929.ticketone.it/catalog, presso tutti i punti vendita sul territorio e presso il botteghino dello stadio “Ceravolo” in base al seguente calendario: mercoledì 15/05/2024 (dalle 10:30 – 19:30), giovedì 16/05 (dalle 10:30 – 19:30), venerdì 17/05 (dalle 10:30 – 19:30) e sabato 18/05 (dalle 12 ad inizio gara).

Di seguito i prezzi:

Curva Est Ospiti € 18,50

Curva Ovest M.C. € 18,50 Intero – € 15,00 Ridotto – € 9,00 Ridotto U. 0/12

Distinti € 30,00 Intero – € 25,00 Ridotto – € 12,00 Ridotto U. 0/12

Tribuna Lat. Ovest “B. Cuteri” € 42,00 Intero – € 30,00 Ridotto – € 15,00 Ridotto U. 0/12

Tribuna Lat. Est € 42,00 Intero – € 30,00 Ridotto – € 15,00 Ridotto U. 0/12

Tribuna Cen. Sup.\Inf. € 65,00 Intero – € 50,00 Ridotto – € 22,00 Ridotto U. 0/12

Tribuna VIP € 100,00 Intero – € 75,00 Ridotto – € 75,00 Ridotto U. 0/12

– Ridotto generico per 13/17 anni \ over 65 \ donne – Ridotto 0/12 per 0/12 anni

Al costo del singolo biglietto sarà applicato un diritto di prevendita aggiuntivo di 1,00 €.

Si rammenta che, all’atto dell’acquisto del biglietto ed all’entrata nel settore, bisognerà presentare un valido documento d’identità (anche per i minori).

L’acquisto del biglietto implica l’accettazione del ‘Codice comportamentale e di regolamentazione della cessione del titolo di accesso alle manifestazioni calcistiche’ adottato dalla società US Catanzaro 1929 srl, nonché il regolamento d’uso dello stadio ‘Ceravolo” disponibili sul sito ufficiale della Società US Catanzaro 1929.

Infine, si porta a conoscenza che per questa gara non è previsto né cambio utilizzatore né cambio nominativo.