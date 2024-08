Calcio, Prefetto di Roma contro il razzismo: "Pronto a sospendere le partite"

Il Prefetto di Roma Lamberto Giannini è pronto a sospendere le partite in caso di striscioni razzisti o discriminatori durante il prossimo campionato di calcio.

In vista dell'avvio del prossimo campionato di calcio, il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha adottato una linea dura contro il razzismo e la discriminazione negli stadi. Durante il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, Giannini ha dichiarato la sua determinazione a interrompere le partite nel caso in cui vengano esposti striscioni o messaggi che incitino all'odio razziale o alla violenza.

Il Prefetto ha sottolineato l'importanza di prevenire manifestazioni di razzismo e antisemitismo, che purtroppo non sono nuove negli stadi italiani. "Siamo pronti a intervenire in modo deciso per scongiurare l'esposizione di striscioni che incitino alla violenza e altre manifestazioni di razzismo," ha affermato Giannini.

Questa presa di posizione arriva in un momento in cui le questioni legate al razzismo nel calcio sono sotto i riflettori, sia a livello nazionale che internazionale. La decisione del Prefetto rappresenta un segnale forte e chiaro: non sarà tollerata alcuna forma di discriminazione nei luoghi pubblici, in particolare negli stadi.

La stagione calcistica è destinata a partire la prossima domenica, e le misure di sicurezza, inclusa la possibilità di sospendere le partite, saranno applicate con rigore. L’obiettivo è quello di garantire che lo sport rimanga un luogo di inclusione e rispetto, lontano da qualsiasi forma di intolleranza.